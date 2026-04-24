Ambra Angiolini festeggia il compleanno con Pico Cibelli: “Mi sono voltata e l’amore al mio fianco”

Ambra Angiolini ha spento 49 candeline e ha deciso di dedicarsi una giornata all'insegna del divertimento, ma soprattutto dell'amore. L'attrice ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui compare felice, sorridente e spensierata accanto al compagno, Pico Cibelli, la figlia Jolanda e il suo fidanzato Filippo.

Il compleanno col nuovo amore Pico Cibelli

Una giornata indimenticabile, sullo sfondo di uno dei parchi divertimento più famosi d'Italia, ovvero Gardaland. Tra una giostra e l'altra, l'attrice si è concessa del tempo per sé, circondata dalle persone che ama e che la rendono felice, come è lei stessa a scrivere sui social pubblicando un carosello di foto e video che raccontino la giornata. A corredo di un video in cui balla divertita, Ambra scrive:

Ho compiuto gli anni… quasi quasi li ricompio anche l’anno prossimo. Ho sempre pensato che l’amore fosse qualcosa da conquistare, da sistemare, da meritare. Ieri mi sono voltata e l’amore era lì, al mio fianco. Senza prove da superare da sola. Forte. Biologico. Giusto.

Il compagno, Pico Cibelli, per farle gli auguri nel giorno del suo compleanno, aveva scritto: "Sei la mia birthday girl preferita ogni giorno, mi sento davvero un uomo fortunato" e l'attrice ha poi replicato: "Io sono fortunata molto più di te".

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Le parole di una coppia innamorata e, in effetti, è proprio così che appaiono Ambra Angiolini e Pico Cibelli da quando hanno ufficializzato la loro relazione. L'attrice e il produttore discografico di Warner Italia, erano stati avvistati già a inizio anno, ma nessuno dei due aveva confermato quelle che, fino a quel momento, sembravano solo indiscrezioni. Poi, a distanza di qualche mese, la scelta di condividere qualche scatto insieme, mostrarsi mano nella mano ad eventi milanesi, lasciando quindi che fossero i fatti a confermare quelle che erano solo voci. L'amore pare aver bussato nuovamente alla porta dell'attrice che, quindi, si lascia coccolare da questo momento