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Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono una coppia, la foto che ufficializza l’amore: “Sei tanto bello”

Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono ufficialmente una coppia. Dopo le foto ‘rubate’ e i gossip delle ultime settimane, l’attrice ha ufficializzato la storia d’amore con l’ad di Warner Music Itlaia. “Sei tanto bello”, ha scritto.
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A cura di Elisabetta Murina
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Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono ufficialmente una coppia. L'attrice e il manager di Warner Music Italica hanno pubblicato la prima foto insieme sui social, dopo settimane di gossip e scatti ‘rubati' dei settimanali. A legarli un "amore adulto", che vivono con serenità alla luce del sole e che coinvolgerebbe anche il resto della famiglia, a cominciare dalla figlia di lei Jolanda Renga.

A condividere la prima foto ufficiale è stato Pico Cibelli su Instagram: si tratta di un selfie di coppia scattato durante una giornata soleggiata, come spiega anche la didascalia. Tra i commenti spunta subito quello di Angiolini, che ha scritto: "Sei tanto bello, più del pane preferito". C'è anche il messaggio della figlia dell'attrice, Jolanda Renga, che testimonia come abbia già conosciuto il compagno della madre e approvi questo suo nuovo legame: "Siete anche senza glutine?". 

La prima volta che Angiolini e Cibelli sono stati avvistati insieme risale allo scorso gennaio, quando erano stati paparazzati mano nella mano a un evento a Milano. E poco prima, ospite a Domenica In, l'attrice aveva parlato così dell'amore: "Io sono fidanzata con lui ma lui non sa di stare con me. Questo sentimento mi fa sentire stupida, ma questo è bello". Cibelli è il presidente di Warner Music Italia ed è padre di due figli nati dalla sua precedente relazione. Non è passato molto tempo prima che i due fossero di nuovo paparazzati, questa volta mentre passeggiano mano nella mano a Milano, scambiandosi baci e tenerezze. Il settimanale Chi parlava di un "amore adulto che non ha bisogno di annunci, ma di essere vissuto", anche se l'annuncio sembra esserci stato a tutti gli effetti, così come le presentazioni in famiglia. Ora Angiolini sembra concentrata a viversi questo nuovo capitolo della sua vita nella maniera più serena possibile.

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