Ambra Angiolini e Pico Cibelli non si nascondono più: a Milano “baci e carezze alla luce del sole”

L’attrice e il manager della Warner Music Italia sono stati intercettati tra i locali dell’Arco della Pace. Con loro anche Jolanda Renga, segno di un’intesa che coinvolge ormai tutta la famiglia: “È un amore adulto che non ha bisogno di annunci”.

Ambra Angiolini e Pico Cibelli escono allo scoperto e si godono una passeggiata tra le strade di Milano insieme a Jolanda Renga, figlia dell'attrice e di Francesco Renga, lasciandosi andare anche a baci e carezze. Niente più fugaci apparizioni ad eventi ufficiali: i due sono stati sorpresi in un momento di quotidianità: "È un amore adulto che non ha bisogno di annunci".

Il bacio tra Pico Cibelli e Ambra Angiolini

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano una coppia che ha ormai superato la fase dei timori iniziali. Passeggiano fianco a fianco, si tengono per mano e si scambiano baci con la naturalezza di chi, finalmente, ha deciso di "smettere di difendersi dal mondo", si legge nel servizio. Nonostante Angiolini avesse ironizzato poco tempo fa da Mara Venier sulla sua situazione sentimentale da single, i fatti oggi dicono tutt’altro. Il pranzo all’Osteria Matilde non è stato solo un appuntamento romantico, ma un vero e proprio spaccato di vita familiare. Al tavolo con la coppia, infatti, c'era anche Jolanda Renga, la figlia che l’attrice ha avuto da Francesco Renga, insieme ad alcune amiche. Un dettaglio non da poco, che testimonia come Cibelli sia ormai parte integrante della cerchia più intima della sua nuova compagna.

Chi è Pico Cibelli, nuovo compagno dell'attrice

Ma chi è l’uomo che è riuscito a conquistare il cuore dell’attrice dopo le turbolente cronache sentimentali degli ultimi anni? Pico Cibelli, classe 1977, è un nome pesantissimo dell'industria discografica: Presidente e AD di Warner Music Italia. Un uomo abituato a muovere i fili dietro le quinte, descritto come dotato di "discrezione, misura e presenza". Padre di due figli (Peter e Alice), nati dal precedente matrimonio, Cibelli sembra aver portato nella vita di Ambra quell'equilibrio solido e lontano dal clamore di cui lei sentiva il bisogno. Come sottolinea il settimanale, quello tra l'attrice e il discografico non è il classico flirt da copertina patinata, ma qualcosa di più profondo: "Un amore adulto che non ha bisogno di annunci, ma di essere vissuto". E a giudicare dai sorrisi intercettati a Milano, la costruzione di questo nuovo capitolo procede nel migliore dei modi.