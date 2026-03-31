Angelina Mango ha un nuovo amore: è il fotografo Antonio Agostinelli, lavorarono insieme al video di un suo brano

Angelina Mango ha ritrovato l’amore: dopo la fine della storia con Antonio Cirigliano, al fianco della cantante ci sarebbe ora Antonio Agostinelli. Fotografo di professione, ha lavorato con lei al videoclip di “Velo sugli occhi” e collabora con la sua stessa agenzia (LaTarma). Sui social alcuni scatti che li ritraggono insieme.

Angelina Mango ha ritrovato l'amore. Dopo la fine della storia con Antonio Cirigliano, vissuta perlopiù lontano dai riflettori, al fianco della cantante ci sarebbe un nuovo ragazzo. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, si tratterebbe di Antonio Agostinelli, fotografo di professione e parte della stessa agenzia (LaTarma) che segue il management dell'artista.

Al momento i diretti interessati non hanno confermato la notizia, anche se sui social Agostinelli ha pubblicato alcuni scatti in cui compare insieme ad Angelina Mango. Le immagini mostrano scene di vita quotidiana, tra lavoro e viaggi, in cui appaiono sorridenti insieme. Non ci sarebbero quindi dubbi sul loro rapporto. Stando a quanto racconta il settimanale, i due si sono conosciuti grazie al lavoro: Agostinelli ha lavorato con la cantante al videoclip del suo brano Velo sugli occhi, uscito nell'ottobre 2025, e ancora oggi collabora con LaTarma, la società che segue il management dell'artista. Con il passare dei mesi, la loro vicinanza sarebbe andata oltre l'ambito professionale, portandoli a conoscersi meglio e a trascorrere sempre più tempo insieme.

Gli ultimi mesi per Angelina Mango hanno segnato un nuovo inizio rispetto al passato: dopo un anno e mezzo lontano dalle scene, l'ex vincitrice del Festival di Sanremo e di Amici, è tornata sul palco live davanti ai suoi fan, con la data zero che si è tenuta lo scorso 21 febbraio a Mantova. Un ritorno sul palcoscenico che ha segnato un momento importante, come ha ribadito lei stessa: "Voglio proprio vivere". Poi ha ringraziato la sua manager Marta Donà, che nel suo periodo di maggiore difficoltà l'ha convinta a prendersi una pausa: "Mi ha salvato". Quanto all'amore, negli scorsi anni al suo fianco il fidanzato Antonio Cirigliano, chitarrista di professione, originario della sua stessa città e sempre lontano dai riflettori.