Checco Zalone ha un nuovo amore dopo Mariangela Eboli: è Valentina Liguori, ex moglie di Zambrotta

Checco Zalone e Valentina Liguori, modella ed ex moglie di Zambrotta, sono ufficialmente una coppia. I due sono stati paparazzati durante una giornata a Roma dove sono apparsi complici e felici, mostrando una “quotidianità consolidata”. Il comico è reduce dalla separazione con Mariangela Eboli.

Checco Zalone ha ritrovato l'amore. Il noto comico e attore ha voltato pagina dopo la separazione dalla moglie Mariangela Eboli, annunciata lo scorso dicembre. Al suo fianco c'è Valentina Liguori, modella ed ex moglie del calciatore Gianluca Zambrotta. Se prima erano solo indiscrezioni, ora il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto ufficiali della coppia e parlato di un rapporto che sembrerebbe procedere verso la giusta direzione.

È stato il settimanale Chi a pubblicare le immagini che ufficializzano la frequentazione tra Checco Zalone e Valentina Liguori. I due sono stati paparazzati durante una passeggiata per le strade di Roma, in cui appaiono felici e sorridenti. Prima pranzano insieme, poi ornano in macchina verso l'abitazione del comico. "Lei scende e va a fare una piccola spesa in un supermercato lì vicino, lui la aspetta sul pianerottolo e insieme salgono in ascensore", si legge a descrizione della loro giornata. Anche se sono stati visti entrare nello stesso appartamento nella Capitale, al momento sarebbe troppo presto parlare di convivenza. Tuttavia, come mostrano gli scatti, tra la nuova coppia c'è già una "quotidianità consolidata" e un legame che avrebbe radici piuttosto forti.

Zalone e Liguori hanno scelto di vivere- almeno per il momento- la loro frequentazione lontano dai riflettori e dai gossip. Entrambi sono reduci dalla fine di un amore: il comico con Mariangela Eboli, madre delle sue due figlie, e la modella con Gianluca Zambrotta. La separazione con il calciatore sarebbe avvenuta due anni fa e i rapporti sarebbero rimasti distesi per il bene del figlio Riccardo, avuto nel 2012. "L’uomo dei record del cinema ha trovato l’amore e non è la collega di cui si è scritto in passato”, si diceva invece della frequentazione con Zalone, prima che fossero diffuse le foto ufficiali. Inizialmente il nome del comico era stato associato a Virginia Raffaele, ma il presunto flirt era stato presto smentito dal comico con immancabile ironia.