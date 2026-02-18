Altro che Virginia Raffaele: la nuova compagna di Checco Zalone sarebbe Valentina Liguori, ex di Zambrotta

Altro che flirt con Virginia Raffaele. Il cuore di Checco Zalone batterebbe per un’altra donna. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, la nuova compagna del comico barese sarebbe Valentina Liguori, ex modella napoletana nota soprattutto per il matrimonio con Gianluca Zambrotta, calciatore diventato campione del mondo 2006. A innescare i pettegolezzi sarebbe stato un avvistamento dei due a Roma. Zalone – reduce dal successo del film Buen Camino – sarebbe stato visto insieme a Liguori lo scorso fine settimana. Stando a quanto riferito da Parpiglia, la relazione tra i due andrebbe avanti con discrezione ma con crescente complicità.

“L’uomo dei record del cinema ha trovato l’amore e non è la collega di cui si è scritto in passato”, ha rivelato il giornalista, riferendosi alle voci che a lungo hanno accostato Zalone a Virginia Raffaele. Un flirt a proposito del quale si era già espresso ironicamente lo stesso attore. “Virginia sa che non glielo darò mai”, era stata la battuta che aveva messo fine alle speculazioni sul conto dei due.

La fine della storia con Mariangela Eboli

La nuova frequentazione di Zalone arriverebbe dopo la chiusura della relazione con Mariangela Eboli, compagna dell’attore per quasi vent’anni. I due non si sono mai sposati ma hanno avuto due figlie, Gaia e Greta. Oltre al legame sentimentale, li univa anche un sodalizio professionale: Eboli era amministratrice della società cinematografica di proprietà di Luca Medici (vero nome di Zalone). La rottura tra i due è stata ufficializzata nel 2024.

Chi è Valentina Liguori

Valentina Liguori, napoletana d’origine ma residente da tempo a Como, è stata per anni al fianco di Gianluca Zambrotta, ex difensore della nazionale italiana di calcio. Il loro matrimonio, celebrato nel 2005, è stato a lungo considerato tra i più solidi nel mondo del calcio. Dalla loro unione è nato nel 2012 il figlio Riccardo. La separazione sarebbe arrivata due anni fa, ma i rapporti tra i due sarebbero rimasti distesi per il bene del loro bambino. Liguori, molto riservata, ha scelto di blindare perfino il suo profilo Instagram, proprio allo scopo di evitare incursioni nella sua vita personale da parte dei curiosi.