Checco Zalone e Virginia Raffaele "entrano e escono" dallo stesso portone: il gossip impazza Dagospia conferma il gossip di Fabrizio Corona su Checco Zalone e Virginia Raffaele: "Entrano ed escono da un portone del quartiere romano del Rione Monti".

In principio era stato Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona: "Checco Zalone e Virginia Raffaele stanno insieme". Puntuale la smentita di lei con la classica formula: "Siamo solo amici". Poi, però, è arrivato Dagospia ad annunciare la separazione tra Checco Zalone e Mariangela Eboli, storia d'amore che appariva granitica, condita da due figlie e una serie di interessi professionali in comune. Adesso, però, Dagospia rilancia: "Come mai Virginia Raffaele e Checco Zalone hanno preso l'abitudine da un po' di tempo di entrare e uscire da un portone romano del Rione Monti?".

Il gossip

La prima volta che si è parlato di una possibile liaison tra Virgina Raffaele e Checco Zalone è stato appunto quando il sito di Fabrizio Corona ha lanciato l'indiscrezione. Dopo la smentita da parte della comica, le voci non si sono mai placate e si sono anzi rinforzate con il gossip di Dagospia. La notizia della separazione tra Checco Zalone e la sua compagna storica, Mariangela Eboli, con cui il comico condivideva una relazione da ben 19 anni e due figlie, ha ovviamente fatto da propulsore per il gossip. Cosa sta accadendo tra tra Virginia Raffaele e Checco Zalone? Al momento, la "coppia" non è intervenuta sui social né per smentire né per confermare l'indiscrezione. La frequentazione, però, sembrerebbe esserci stando a Dagospia.

L'indiscrezione: "La crisi con la moglie va avanti da tempo"

Checco Zalone e Mariangela Eboli lavoravano insieme ai tempi del piano bar, lui suonava mentre lei cantava. Poi è arrivato il successo, piano piano, da Zelig fino al grande successo d'incassi. La crisi, però, arriva da lontano secondo quanto aveva raccontato Dillinger News fornendo fonti vicine a lui: "È una cosa in essere già da qualche anno. La causa scatenante non è la nuova compagna. Si erano già lasciati, a meno che la cosa non vada avanti da più tempo rispetto a quanto si possa pensare".