Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono lasciati: “Sulla coppia da tempo voci di crisi” Dagospia annuncia la separazione tra il comico pugliese e la sua storica compagna: insieme dal 2006, hanno due figlie ma non sono sposati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono lasciati. L'annuncio arriva nel primo pomeriggio e lo fa Dagospia, che sbatte la notizia in prima: "In barba alla loro drastica riservatezza e idiosincrasia per il "barnum" del flash, sulla coppia circolavano da tempo voci di crisi". Il portale di Roberto D'Agostino cita fonti vicine agli ambienti legali: Checco Zalone "si è presentato nello studio di un avvocato di Roma per attivare le pratiche di fine rapporto". La coppia ha due figlie, Gaia, classe 2013, Greta, 2017, e non si è mai sposata.

Le parole di Checco Zalone su Mariangela Eboli

Checco Zalone ha raccontato del suo rapporto con Mariangela Eboli in molte occasioni. In una intervista a La Repubblica raccontò di come si erano conosciuti nel 2006: "Lei cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni". Lei, infatti, era una cantante e al tempo lui faceva piano bar, poi arrivò lo Zelig.

Chi è Mariangela Eboli

Mariangela Eboli ha un profilo Facebook e uno su Instagram, entrambi riservati come d'altronde è stata sempre lei, che non ha mai parlato pubblicamente. Tutto quello che si sa su di lei è che è nata in provincia di Bari e che era una cantante prima di incontrare Checco Zalone. Ha anche debuttato al cinema, con piccoli ruoli da comparsa nei film proprio del suo compagno, Che bella giornata e Cado dalle nubi. Mariangela si occupava anche della parte amministrativa e burocratica della società di comunicazione e produzione fondata proprio da Luca Medici (Checco Zalone), la Mzl, che al 2022 contava su un patrimonio da 5 milioni di euro, secondo un articolo del Corriere della Sera. Lo stipendio di Mariangela Eboli per il suo ruolo di ammistratrice sarebbe, al 2020, di circa 9000 euro al mese.