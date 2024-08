video suggerito

La storia d'amore tra Checco Zalone e Mariangela Eboli: l'unione negli affari, le figlie e la separazione Dopo 18 anni insieme, Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono lasciati. I due hanno deciso di non sposarsi, ma sono diventati genitori di due bambine.

A cura di Ilaria Costabile

Checco Zalone e la compagna Mariangela Eboli si sono lasciati. I due stavano insieme dal 2006, ma nonostante i quasi 18 anni l'uno accanto all'altra, non sono mai stati marito e moglie. Sono diventati, però, genitori di due bambine dopo qualche anno dall'inizio della loro relazione. La loro storia d'amore si è riversata anche nel rapporto professionale, di fatti, gestivano insieme la società fondata dal comico pugliese.

Il primo incontro in pizzeria di Checco Zalone e Mariangela Eboli

Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono conosciuti nel 2006, in una circostanza che ha avuto dei risvolti comici, come ha raccontato lui stesso in un'intervista a La Repubblica dove ha ricordato i tempi in cui era ancora un artista amatoriale, come d'altronde anche la sua futura compagna:

Lei cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni.

Questa presentazione, così fuori dalle righe, insieme al sarcasmo e all'ironia che da sempre caratterizzano il comico pugliese, si è tramutata nell'inizio di una frequentazione che poi è diventata una vera e propria storia d'amore.

L'unione nella vita sentimentale e nel lavoro

La loro complicità nella vita sentimentale si è poi riversata anche nel lavoro. Luca Medici, infatti, con il suo Checco Zalone è diventato in pochi anni, uno dei comici più amati della scena italiana: i suoi film hanno sbancato al botteghino e pellicola dopo pellicola, è riuscito ad accumulare un patrimonio non indifferente. Il suo business cinematografico sfiora i 200milioni di incassi e a gestire la società da lui fondata, la Mzl, è sempre stata Mariangela Eboli.

La nascita delle due figlie: Gaia e Greta

Nonostante i due non si siano mai sposati, perché come dichiarato dal comico "non sentivano questa forte necessità", sono diventati genitori di due bambine. La primogenita, Gaia, è nata nel 2013 e il comico ne annunciò la nascita con un post piuttosto ironico su Facebook, ed è anche comparsa nel film Sole a Catinelle quando era ancora in fasce. La seconda figlia, Greta, è arrivata quattro anni dopo, nel 2017.

La notizia della separazione: Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono lasciati

La notizia della loro rottura è arrivata da Dagospia. Sulle pagine della testata diretta da Roberto D'Agostino si parlava anche di una crisi latente da diverso tempo, sebbene i due non siano mai stati assidui frequentatori dello showbusiness, per cui reperire informazione sul loro conto non è mai stata impresa facile. Dopo la diffusione della notizia, però, da parte del comico non è arrivata alcuna dichiarazione.