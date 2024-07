video suggerito

Geolier e Chiara Frattesi beccati a Porto Cervo, le foto confermano il nuovo flirt del cantante Geolier e Chiara Frattesi sono stati beccati insieme dal settimanale Chi. I due hanno trascorso un weekend a Porto Cervo e le foto dei paparazzi confermano le voci insistenti sul loro flirt, nate in queste settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il susseguirsi di voci sempre più insistenti sul loro conto, ecco spuntare la conferma del flirt in atto tra Geolier e Chiara Frattesi sorella del calciatore Davide Frattesi. I due sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi a Porto Cervo, durante un breve istante in cui si sono salutati, prima che il cantante partisse per iniziare il suo tour che, senza dubbio, sarà sold out.

Le foto che confermano il flirt

Eccoli, quindi, mano nella mano, alla luce del sole, dopo aver evitato per un intero weekend di farsi vedere insieme. Questo, quanto meno, è quello che viene raccontato sulle pagine del settimanale, in cui si parla di un fine settimana all'insegna del divertimento, tra i locali più esclusivi in cui hanno frequentato prevalentemente i privè, insieme ad amici. Lei, sebbene sia un'assidua frequentatrice della Costa Smeralda, pare non si sia fatta vedere in giro, tra gli stabilimenti più glamour di Porto Cervo, ma solo al calar del sole, in attesa di essere raggiunta dal rapper che, per depistare i paparazzi, avrebbe cambiato macchina ogni sera. Le foto, però, non mentono e i due si sono ritrovati prima che il cantante napoletano partisse, in procinto di prendere il suo jet privato. Sarà in queste settimane che, forse, si evolverà ancora meglio questa conoscenza.

Geolier si lascia alle spalle la storia con Valentina D'Agostino

Lo scorso giugno Geolier aveva confermato la fine della storia con la storica fidanzata, Valeria D'Agostino, con la quale è stato per quattro anni. Una separazione difficile, come lui stesso aveva dichiarato dicendo: "L'amore non finisce mai", in riferimento proprio alla sua ex, con la quale ha condiviso anni importanti della sua vita, ma anche della sua carriera. Anche Chiara Frattesi, dal canto suo, avrebbe chiuso una storia da non molto tempo, quella con il calciatore della Juventus Weston McKennie, con il quale avrebbe avuto una relazione, che però era stata confermata solo di recente con uno scatto pubblicato sui social.