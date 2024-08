Geolier e Chiara Frattesi ancora insieme, il flirt procede a gonfie vele: “L’inizio di una nuova storia”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Continuerebbe a gonfie vele la storia d'amore tra Geolier e Chiara Frattesi. Dopo alcuni scatti che ufficializzavano il flirt, i due sono stati avvistati ancora una volta dal settimanale Chi durante una giornata in piscina in Costa Smeralda, nella villa di lui. Il rapper napoletano e la ragazza, sorella del calciatore Davide Frattesi, sembrano ormai fare sul serio.

Geolier e Chiara Frattesi ancora insieme: "Una storia estiva che procede a gonfie vele"

A distanza di una settimana dai primi scatti, il settimanale Chi ha avvistato ancora una volta Geolier e Chiara Frattesi insieme. Un rapporto, quello tra i due, che sembrerebbe ormai tutt'altro che un flirt passeggero. La storia estiva procederebbe a gonfie vele e a testimoniarlo ci sono nuove immagini che ritraggono il rapper e la ragazza in compagnia uno dell'altra. I due scherzano, ridono, si schizzano con l'acqua e appaiono più complici che mai. Le foto sono state scattate nella villa in Costa Smeralda del rapper, dove ha scelto di trascorrere le vacanze con la famiglia e l'enoturage. La ‘nuova coppia' preferirebbe dunque vedersi in piscina anziché al mare per sfuggire da occhi indiscreti. Per il momento, nessuna conferma ufficiale, ma nemmeno nessuna smentita. Tuttavia, i diretti interessati hanno iniziato a seguirsi su Instagram.