Geolier e Chiara Frattesi insieme in vacanza e ai concerti del rapper: il video del bacio a cena

Geolier e Chiara Frattesi ormai non si nascondono più. Il rapper napoletano frequenta la sorella del calciatore dell'Inter, Davide Frattesi, da diverse settimane e insieme stanno trascorrendo le vacanze estive, tra relax e impegni lavorativi. Dopo le paparazzate in Costa Smeralda, sono spuntate nuove immagini e nuovi video che allontanano ogni dubbio sulla loro storia. Come raccontato dal settimanale Chi nell'ultimo numero, starebbero mettendo le basi per una "frequentazione estiva" che potrebbe durare nel tempo. La giovane ha seguito il cantante non solo in vacanza, anche nei live programmati in giro per l'Italia.

Le nuove immagini di Chiara Frattesi e Geolier

Circolano sui social diversi video di Chiara Frattesi e Geolier, sempre più vicini e complici. Dopo la Costa Smeralda, dove hanno trascorso le vacanze insieme, sarebbero volati a Ibiza, per un impegno di lavoro di lui, e lì, in un ristorante sono stati pizzicati durante un tenero bacio a cena.

Le pagine Instagram dedicate al cantante hanno reso pubblica anche una foto che li ritrae vicini, seduti a tavola, mentre guardano insieme lo schermo di uno smartphone. Dopo Ibiza, sono volati insieme in Calabria.

Chiara Frattesi al concerto di Geolier ieri sera a Cirella

Sembrerebbe che i due non vogliano più separarsi. Oltre alle vacanze, stanno condividendo insieme anche gli impegni lavorativi del cantante. Geolier si è esibito in diversi live nelle ultime settimane e Chiara Frattesi è spesso apparsa al suo fianco, dietro alle quinte del palco. Dopo il Brutal a Ibiza, dove il cantante ha tenuto un live nella serata di Ferragosto, sono volati insieme a Cirella, frazione di Diamante, in provincia di Cosenza. Al Teatro dei Ruderi la giovane è stata ripresa da alcuni fan mentre assisteva al concerto del nuovo fidanzato. Indossava una fascia per capelli bianca, la stessa con la quale ha posato per una storia su Instagram pubblicata proprio nelle ultime ore.

