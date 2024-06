Geolier torna single, è finita con la fidanzata Valeria: “Difficile da superare, ero abituato a vivere così”

video suggerito

È finita la storia d'amore tra Geolier e l'influencer Valeria D'Agostino. Lo annuncia il rapper che per la prima volta ammette la rottura: "È stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo".

A cura di Stefania Rocco

È finita la storia d’amore tra Geolier e Valeria D’Agostino. Ad annunciarlo è il rapper napoletano che, per la prima volta dopo mesi di indiscrezioni, conferma la rottura con la compagna storica. “È stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo”, ha dichiarato Geolier in un’intervista rilasciata a Esse Magazine, “L'amore è sempre stato presente nella mia vita, c'è nel disco perché è quello che ho vissuto… la rottura. È stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre”. Quindi, a proposito della relazione terminata con la fidanzata, ha concluso: “Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso. Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo”.

“Rottura brusca. Geolier e Valeria D’Agostino ci hanno riprovato ma è finita”

Ad aggiungere un tassello mancante alla vicenda è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che per primo, mesi fa, aveva raccontato il presunto tradimento del cantante ai danni della fidanzata. “Finisce ufficialmente, come avevo anticipato, la storia d’amore tra Geolier e la sua storica fidanzata Valeria. I due ci hanno riprovato dopo la rottura che avevo raccontato un mese fa spiegandone anche i motivi (che ribadisco). Adesso entrambi camminano per strade diverse. Via foto social, stop a tutto. Rottura brusca molto”.

Le indiscrezioni sul flirt con Maria Esposito

Parpiglia, qualche mese fa, aveva raccontato che Geolier avrebbe tradito la fidanzata con Maria Esposito, la “Rosa Ricci” di Mare Fuori, protagonista del videoclip di "I’ p’ me, tu p’ te”, la canzone portata a Sanremo. Geolier e Maria avevano smentito quel pettegolezzo, specificando di essere solo amici. Ma Valeria, a qualche settimana da quel momento, aveva rimosso ogni foto dal suo profilo Instagram, lasciando intendere che qualcosa stava effettivamente accadendo. La conferma della rottura è arrivata solo oggi ma non è ancora chiaro se il presunto tradimento abbia influito o meno sulla separazione tra i due.