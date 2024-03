video suggerito

Impazza l’ipotesi flirt tra Geolier e Maria Esposito, la fidanzata Valeria cancella ogni foto su Instagram Arriva il primo gesto social che potrebbe sembrare una reazione al gossip, ormai fuori controllo, a proposito di un flirt in corso tra Geolier e Maria Esposito di Mare Fuori. Valeria D’Agostino, fidanzata del rapper, ha cancellato ogni post dal suo profilo Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Mentre impazza il gossip a proposito di un flirt in corso tra Geolier e Maria Esposito, attrice di Mare Fuori, arriva il primo gesto social che potrebbe avvalorare la tesi che qualcosa stia davvero accadendo nella periferia di Napoli. Valeria D’Agostino – su Instagram _imvda – ha cancellato ogni foto dal suo profilo seguito da quasi 240mila follower. Un gesto che non ha ancora un significato preciso, nulla che la giovane abbia spiegato ma è singolare che la scelta di cancellare ogni foto, comprese quelle scattate insieme al fidanzato, sia arrivata proprio mentre sui social infuriano i pettegolezzi a proposito del rapporto tra il rapper e l’attrice.

Geolier smentisce il flirt con Maria Esposito

Geolier ha immediatamente smentito i pettegolezzi che lo volevano segretamente legato a Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori. “Non state bene con la testa”, ha scritto l’artista in dialetto napoletano. Una versione dei fatti che ha ottenuto la risposta immediata dell’attrice che si è detta d’accordo: “Confermo”. Eppure il giornalista Gabriele Parpiglia, che per primo ha lanciato l’indiscrezione a Rtl 102.5, sembra essere certo delle sue fonti e pronto a provare la sua teoria, compresa la notizia del volo privato da Bari a Napoli che Geolier avrebbe fatto insieme all'attrice.

Gabriele Parpiglia: “La ex di Geolier ha scoperto tutto”

Secondo Parpiglia, Valeria avrebbe cancellato ogni foto dal suo profilo Instagram dopo avere scoperto il flirt in corso tra il compagno Geolier e l’attrice. “Lei c’è sempre stata. Lo ha aiutato in tutto, ma proprio tutto”, ha scritto il giornalista, “Ha eliminato ogni foto dal profilo comprese quelle con il suo ex dopo avere scoperto la frequentazione con Maria Esposito”. Per il momento. D’Agostino non ha commentato alcuna indiscrezione, né ha postato stories che servissero a smentire l’ipotesi secondo la quale la relazione con l’artista sarebbe terminata.