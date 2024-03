video suggerito

"L'ultima poesia è per Valeria, tra lei e Geolier c'è una pausa": tutto sul gossip con la Rosa Ricci di Mare Fuori Fonti vicine all'entourage del rapper confermano a Fanpage.it la crisi con Valeria: "Una pausa di riflessione dovuto a un momento personale di entrambi molto complicato". Ma Valeria era presente all'incontro con gli studenti della Federico II. Lui avrebbe detto a una ragazza che voleva lasciarle il suo numero: "Guarda che lì in fondo c'è la mia compagna, è venuta con me".

È la storia gossip della giornata: Geolier avrebbe lasciato la sua storica compagna, Valeria, per Maria Esposito, la luciferina Rosa Ricci di Mare Fuori. Gabriele Parpiglia ha lanciato lo scoop nella giornata di ieri su Rtl 102.5 e questa mattina ha rincarato la dose, pubblicando una serie di informazioni come la disponibilità di tabulati che riguardano un volo privato del rapper a Bari che aspetta l'attrice, di tappa nel capoluogo pugliese per il musical sulla serie tv Rai, per tornare insieme a Napoli. Fonti vicine a Geolier confermano a Fanpage.it che tra Geolier e Valeria ci sarebbe "una pausa di riflessione", ma la situazione è ancora fresca e in divenire tanto che la presunta ex dell'artista è stata vista presente pochi giorni fa durante l'incontro del rapper con gli studenti della Federico II.

In particolare, alla fine dell'incontro proprio una ragazza si sarebbe avvicinata al rapper e con una scusa avrebbe cercato di lasciarle un contatto, ma proprio il rapper avrebbe fatto notare: "Guarda che lì in fondo c'è la mia ragazza, è venuta con me", sorridendo e continuando a fare selfie con i ragazzi. È vero, però, che i due non si seguono più su Instagram ma sarebbe solo una ‘crisi passeggera', una "pausa di riflessione dovuto a un momento personale di entrambi molto complicato", ci racconta sempre la fonte. La sovraesposizione mediatica di Geolier avrebbe inevitabilmente compromesso determinati equilibri e l'incontro con Maria Esposito avrebbe, in questo senso, complicato ulteriormente le cose.

La situazione è tale che appunto "L'ultima poesia", brano che Geolier ha scritto con Ultimo e con Davide Petrella, avrebbe dei riferimenti chiari alla storia che lui ha con Valeria. Un modo come un altro di salutarsi in modo romantico oppure un ultimo sussulto per cercare di riprendere una grande storia d'amore?