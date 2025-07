Geolier e Chiara Frattesi inseparabili, si godono le vacanze con la famiglia di lei: i video in barca

video suggerito

Chiara Frattesi e Geolier sono ormai inseparabili. Su Instagram stanno documentando la loro vacanza insieme alla famiglia di lei. Presente con loro anche Davide Frattesi, fratello dell'influencer e calciatore dell'Inter.

A cura di Gaia Martino

La storia d'amore tra Geolier e Chiara Frattesi procede a gonfie vele. Il rapper è ormai entrato in famiglia Frattesi e con loro si sta godendo alcuni giorni di vacanza in barca. Su Instagram ci sono diverse foto e alcuni video che documentano la loro gita: presente anche il fratello dell'influencer, il calciatore dell'Inter Davide Frattesi.

Le foto e i video della vacanza di Geolier e Chiara Frattesi

Geolier è ormai entrato a far parte della famiglia Frattesi e in questi giorni si sta godendo un po' di relax al mare con loro. Si troverebbero in Sardegna, anche se non lo hanno specificato, e su Instagram il rapper e la fidanzata Chiara stanno documentando i loro giorni insieme. Presente anche Davide Frattesi, il calciatore dell'Inter e fratello dell'influencer, il cui rapporto con Geolier sembrerebbe più che solido.

In un video che circola su Tik Tok si vede il cantante napoletano con la fidanzata mentre si divertono a cantare una canzone neomelodica insieme alla famiglia di lei. Questi sono gli ultimi giorni di vacanza per Geolier che il 25 luglio riparte con i concerti. Il 25 e il 26 luglio sono in programma i live all'Ippodromo di Agnano, a Napoli, poi il 31 luglio sarà a Lecce, il 2 agosto a Campobasso, prima di esibirsi a Catania.

La storia d'amore tra Geolier e Chiara Frattesi

Insieme da circa un anno, Geolier e Chiara Frattesi formano una delle coppie più chiacchierate dell'anno. Resero pubblica la relazione, dopo mesi di rumors, a settembre 2024 e da allora ogni tappa importante del rapper l'hanno condivisa insieme. "Grazie per tutto ciò che sei" scrisse lei a novembre scorso per il fidanzato. Poi lui le ha dedicato una piccola strofa nel brano Ginevra durante la quale esalta la sua bellezza. Lo scorso marzo lei gli ha dedicato un post: a corredo di una foto in cui si scambiano un bacio, ha scritto "Finché avrò respiro". "Il mio cuore fuori dal petto", la risposta di lui.