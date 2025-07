Chiara e Trigno di Amici 24 mano nella mano, la foto che smentisce le voci di crisi della coppia

Trigno e Chiara Bacci non sono in crisi. Il cantante ha pubblicato su Instagram alcuni scatti del suo ultimo live, tra cui uno in cui tiene per mano la ballerina. La coppia nata ad Amici 24 ha così messo a tacere tutte le indiscrezioni e i gossip circolati di recente.

Trigno e Chiara Bacci non sono in crisi. Dopo giorni in cui i gossip e le segnalazioni sul loro conto si rincorrevano sempre di più, il cantante e la ballerina di Amici 24 hanno messo a tacere una volta per tutte le indiscrezioni. Su Instagram una foto insieme mentre camminano e si tengono per mano. La loro storia d'amore, nata nel talent di Maria De Filippi ormai diversi mesi fa, procedere per il verso giusto.

Trigno e Chiara mano nella mano, la foto che allontana la crisi

Sul suo profilo Instagram, Trigno ha pubblicato alcuni scatti del suo ultimo concerto ad Asti, sua città d'origine. Tra le immagini della serata spunta anche una foto in cui tiene per mano Chiara, la fidanzata, smentendo così ogni voce di crisi. La ballerina lo ha accompagnato durante il live e probabilmente hanno poi trascorso la serata insieme. Tra loro, quindi, la storia d'amore procedere per il verso giusto dopo l'inizio nella scuola di Amici 24 e la fine del programma. "Quando la finisci di sparare stron**e?", avrebbe anche commentato il cantante rispondendo ai gossip di Amedeo Venza, che continua a sostenere una crisi nel loro rapporto.

I like di Trigno ad altre ragazze e l'origine del gossip

Dopo essere usciti insieme da Amici lo scorso maggio, con il passare delle settimane sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni du Chiara e Trigno. In particolare, a finire al centro dell'attenzione, sono stati i like del cantante ad altre ragazze, che avrebbero indispettito la ballerina tanto da portarla a sua volta a mettere "mi piace" a commenti contro il fidanzato. Dopo giorni di insinuazioni e allusioni alla sua presunta infedeltà, Trigno ha scelto di rispondere pubblicando l'emoticon di un pagliaccio. Una risposta non risposta che aveva alimentato ancora di più il dubbio.