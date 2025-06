video suggerito

“TrigNo e Chiara Bacci in crisi dopo Amici24”: la risposta del cantante al gossip Da tempo circolano online diverse indiscrezioni secondo le quali la relazione di TrigNo e Chiara Bacci sarebbe in crisi. Di recente il cantante ha deciso di rispondere a modo suo al gossip. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da diversi giorni si rincorrono voci secondo le quali TrigNo e Chiara Bacci sarebbero in crisi. A mettere un freno alla loro relazione, sarebbero stati alcuni like del cantante a un'altra ragazza. Di recente è stato proprio lui a fare chiarezza su X, lasciando un commento che – per quanto asciutto e risicato – è stato un modo per mettere a tacere il rumor.

TrigNo risponde alle voci sulla crisi con Chiara Bacci

Stando a quanto riportato nei vari tweet, i like di TrigNo ad altre ragazze, avrebbero indispettito Chiara Bacci, tanto da portarla a lasciare a sua volta "mi piace" a commenti contro il cantante. Dopo giorni di insinuazioni e allusioni alla sua presunta infedeltà, TrigNo ha scelto di rispondere a modo suo. Sul suo profilo X, infatti, ha postato una sola emoticon di un pagliaccio. Il messaggio è stato anche ricondiviso da Bacci. Che sia un segnale che tutte le voci sulla loro crisi non siano altro che una grande pagliacciata? Certo è che, al momento, questa è l'unica risposta arrivato da parte della coppia nata all'interno del talent show di Amici.

La storia d'amore tra TrigNo e Chiara Bacci

Nella scuola del reality show di Maria De Filippi, Chiara Bacci si è innamorata di TigNO. Ospite di Verissimo, quando lui era ancora in gara, diceva: "Dopo aver vissuto 7 mesi tutti i giorni insieme, si sente la mancanza". È stato lui ad averla aiutata a sentirsi accettata, anche nei momenti più difficili:

Con i miei alti e bassi, ho portato il mio mood negativo anche a lui. Quando io mi sentivo pesante, lui mi ha sempre vista con degli occhi con cui io non riesco proprio a vedermi. Dobbiamo scoprirci, la situazione in cui abbiamo vissuto non è la realtà, ma ho buone aspettative.

Intervistato da Fanpage, TrigNo aveva parlato del loro rapporto: "È stato bellissimo poter condividere questo percorso con lei, che è stata veramente di supporto, essenziale: ha rappresentato una parte del mio cambiamento".