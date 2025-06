video suggerito

Nicolò Filippucci dopo Amici: "Vorrei partecipare a Sanremo con TrigNO, io e lui ci completiamo" Nicolò Filippucci parla in un'intervista della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi. L'ex allievo ha rivelato di essere cambiato grazie all'avventura nel talent show: oggi sogna di poter partecipare a Sanremo con TrigNO.

A cura di Gaia Martino

L'ex allievo di Amici Nicolò Filippucci ha raccontato come procede la sua vita oggi, dopo l'esperienza nel talent show di Maria De Filippi. Il cantante, arrivato a un passo dalla finale durante il Serale, ricorda l'avventura come una "bellissima esperienza": "È stata un'opportunità di crescita sia dal punto di vista artistico che umano", ha raccontato. Ora pensa al futuro e sogna di salire sul palco dell'Ariston, per il Festival di Sanremo, insieme a TrigNO.

Le parole di Nicolò Filippucci su Amici

Nicolò Filippucci intervistato da ComingSoon.it, ha detto la sua sul percorso ad Amici che si è concluso nella puntata semifinale del Serale. "È stata una bellissima esperienza. Rifarei tutto quello che ho fatto, non cambierei nulla. È stato un percorso lungo e formativo, inaspettato. Ho imparato tante cose e sono cresciuto tanto" ha dichiarato il cantante che nella scuola ha avuto modo di "ascoltare nuova musica", e ha avuto "la possibilità di confrontarmi con tanti nuovi ragazzi e professionisti del settore". "È stata un'opportunità di crescita sia dal punto di vista artistico che umano", ha continuato. Stando alle sue parole, il percorso si è trasformato con l'inizio del Serale:

È stata una cosa progressiva, il Serale è stato il momento in cui tutto il lavoro fatto durante il pomeridiano è stato messo in pratica. È stato, penso, quello il momento in cui qualcosa è cambiato in me. Anche con il look ho voluto osare e divertirmi. Ho cercato di far vedere un altro lato di me.

"Sarebbe bello fare Sanremo con TrigNO"

Nicolò Filippucci è in radio con Un'ora di follia, il brano lanciato durante la sua partecipazione ad Amici, e ora sogna di potersi esibire sul palco del Festival di Sanremo. Nel corso dell'intervista ha dichiarato che "sarebbe bellissimo, un grande traguardo per me". Gli farebbe piacere esibirsi all'Ariston con TrigNO, a tal proposito ha spiegato: "Sarebbe bello anche perché, come abbiamo sempre detto, io e lui ci completiamo. Ci siamo sempre divertiti, quindi sarebbe davvero bello fare un'altra esperienza insieme".