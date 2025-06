Bresh sui problemi tecnici a Sanremo: “C’è stata una discussione dietro le quinte. Conti voleva andare spedito”

video suggerito

Ospite di un podcast, Bresh si racconta e ricorda la sua esibizione nella serata cover di Sanremo 2025. Il cantante aveva scelto di duettare con Cristiano De André sulle note di Creuza De Ma, ma nel corso della serata i due hanno dovuto ripetere l'esibizione tre volte a causa di inconvenienti tecnici. "Tra la seconda e la terza esibizione c'è stata una discussione dietro le quinte" rivela l'artista genovese.

Bresh sui problemi tecnici a Sanremo: "C'è stata una discussione"

Alessandro Cattelan apre le porte di Supernova a Bresh. Nel corso del podcast, il cantante ricorda la serata cover a Sanremo 2025. Il suo duetto con Cristiano De André, infatti, è stato interrotto per due volte a causa di diversi problemi tecnici. "C'è stato un errore umano di dimenticarsi il microfono spento, cosa di cui non mi sono accorto" spiega l'artista. "Quando l'abbiamo rifatta è caduto il bodypack (trasmettitore wirless che serve ai cantanti, ndr)" continua riferendosi all'inconveniente in cui è incappato De André. Racconta, poi, cosa è successo nel dietro le quinte e ironizza sul comportamento del conduttore:

Andiamo dietro dopo la seconda esibizione e c'è stato un po' di parapiglia, un po' di tafferuglio serio alla genovese, abbastanza sanguigno finito poi nella terza esibizione che abbiamo visto tutti. I capelli di Carlo Conti sono diventati bianchi in un momento. Povero Carlo, voleva andare spedito ma non poteva.

Al terzo tentativo, le cose sono andate nel verso giusto e si sono detti soddisfatti per la resa video e audio che havuto la performance. Al conduttore, poi, ribadisce: "Tra la seconda e la terza esibizione c'è stata una discussione dietro le quinte, c'era chi difendeva l'indifendibile. Noi non avremmo criticato l'errore umano, abbiamo criticato la reazione di chi avrebbe dovuto scusarsi".

"A Sanremo ho portato i miei amici. A loro non interessa dell'hype"

"Ero a casa, ero in Liguria. Mi trovavo in un luogo a me molto familiare – dice Bresh a proposito dell'esperienza a Sanremo – Avevo portato le compagnie di amici i battaglioni di personaggi incredibili, solo numeri 10. Saranno stati una quindicina". Il cantante spiega di aver affittato una casa appositamente loro: "Ho preso un appartamento a me spese, io sono stato in hotel". La sua fidanzata Elisa Maino è stata con lui. "Ricordo una mattina in cui c'era tutta la dirigenza Sony a fare colazione e sono arrivati i miei amici in after, senza maglia" rivela. E ancora, chiarendo i "requisiti" necessari per entrare a far parte della sua squadra: "Il disinteresse all'hype. A loro non gliene fregava un ca**o di niente di essere lì, c'erano solo per fare vacanza".