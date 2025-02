video suggerito

Testo e significato di Crêuza de mä, la canzone di De Andrè e Bresh nella serata cover di Sanremo 2025 Qui il testo e significato di Crêuza de mä di Fabrizio De Andrè, il brano scelto da Bresh per la cover di Sanremo 2025, in collaborazione con Cristiano De Andrè.

A cura di Vincenzo Nasto

Bresh e Cristiano De Andre, Sanremo 2025

Bresh ha scelto Fabrizio De Andrè e la sua Crêuza de mä, canzone pubblicata nell'album omonimo del 1984 dell'artista ligure. Sul palco insieme a lui salirà il figlio, Cristiano De Andrè alle 00:38. Si tratta di un brano in dialetto ligure: infatti la locuzione crêuza de mä, in genovese, lingua che attraversa tutto l’album, definisce un viottolo o mulattiera, talvolta fatto a scalinata che delimita le abitazioni e collega la città con il mare. La traduzione letterale è "viottolo di mare". Il brano, come l'intero album, è realizzato totalmente in collaborazione con il compositore Mauro Pagani. Qui il testo e il significato di Crêuza de mä.

Il testo di Crêuza de mä

Alcuni passaggi del testo integrale di Crêuza de mä di Fabrizio D'Andrè.

E a ‘ste panse veue cose che daià

Cose da beive, cose da mangiä

Frittûa de pigneu giancu de Purtufin

Çervelle de bae ‘nt'u meximu vin

Lasagne da fiddià ai quattru tucchi

Paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi

E ‘nt'a barca du vin ghe naveghiemu ‘nsc'i scheuggi

Emigranti du rìe cu'i cioi ‘nt'i euggi

Finché u matin crescià da puéilu rechéugge

Frè di ganeuffeni e dè figge

Bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä

Che a ne liga e a ne porta ‘nte ‘na crêuza de mä

La traduzione di Crêuza de mä

E a queste pance vuote cosa gli darà

Cose da bere, cose da mangiare

Frittura di pesciolini, bianco di Portofino,

Cervelli di agnello nello stesso vino

Lasagne da tagliare ai quattro sughi

Pasticcio in agrodolce di lepre di tegole

E nella barca del vino ci navigheremo sugli scogli

Emigranti della risata con i chiodi negli occhi

Finché il mattino crescerà da poterlo raccogliere

Fratello dei garofani e delle ragazze

Padrone della corda marcia d’acqua e di sale

Che ci lega e ci porta in una mulattiera di mare

Il significato di Crêuza de mä

Crêuza de mä è il brano di Fabrizio De Andrè, scelto da Bresh per la serata cover di Sanremo 2025: salirà sul palco insieme al figlio Cristiano De Andrè. Il brano, come l'intero album, è realizzato totalmente in collaborazione con il compositore Mauro Pagani. Il testo è incentrato sulla figura dei marinai e sulla difficoltà degli stessi quando approdano sulla terra. Essi si sentono stranieri, mostrando una forte diffidenza verso le abitudini, anche alimentari, di coloro che vivono in città. Il risveglio al mattino viene poi fotografato attraverso "una corda d'acqua e sale" che riporta gli stessi marinai al loro destino, lungo un "vialottolo di mare".