Amici 25, Riccardo Stimolo sulle accuse di omofobia: “Mi crollò il mondo addosso, pensai di aver rovinato tutto”

Il cantante ed ex semifinalista di Amici Riccardo Stimolo è tornato a parlare dei momenti più complessi del suo percorso nel talent show. Tra questi, le polemiche scaturite per alcuni commenti omofobi scritti sui social prima di entrare nella scuola: “Ho deciso di rimanere per dimostrare chi sono davvero”.

Il percorso ad Amici gli ha regalato una vetrina importante, portandolo fino a un passo dalla finale nella squadra guidata da Rudy Zerbi. Tuttavia, la permanenza nel talent show per Riccardo Stimolo non è stata priva di ostacoli. Ospite del format Dimmi di te condotto da Lorella Cuccarini, il cantante ha ripercorso una delle parentesi più controverse della sua avventura: le accuse di omofobia legate ad alcuni vecchi post riemersi in rete.

Le accuse di omofobia ad Amici

Durante la fase del pomeridiano, infatti, erano state riportate alla luce alcune frasi inopportune scritte dal cantante quando era ancora molto giovane. Un momento di pressione mediatica, che aveva portato il ragazzo a scusarsi pubblicamente in trasmissione. Interpellato da Lorella Cuccarini su come abbia superato quella bufera, Riccardo ha spiegato il suo stato d'animo di allora:

Mi ha messo di fronte all'errore, ma devo essere sincero: era un atteggiamento che non mi apparteneva già da molto tempo. È stato l'errore di un ragazzino. L'età non è una scusa, ma tra i 15 e i 20 anni si cambia radicalmente. Mi ero già allontanato da certi ambienti ed era una cosa che sentivo lontanissima da me.

Stimolo ha poi rivelato un retroscena sulla reazione avuta all'interno del programma quando è stato informato di quanto stesse accadendo sui social: "Sono salito negli uffici della produzione e mi è crollato il mondo addosso. Pensavo: ‘Non è possibile che mi sto rovinando un'opportunità così bella per una cosa che nemmeno ricordavo e che sento così distante'. Mi chiedevo cosa dovessi fare".

La storia con Maria Rosaria Dalmonte

A dispetto delle critiche, il musicista ha preferito non abbandonare il banco, decidendo di mettersi in gioco fino in fondo per mostrare il suo valore umano e artistico: "Molte persone al posto mio se ne sarebbero andate. Io ho scelto di rimanere per dimostrare il contrario, perché tengo profondamente a quello che faccio. Quando è iniziato il Serale per me era già un capitolo chiuso. Parlare di questa storia oggi mi fa piacere se può servire da insegnamento a qualcun altro per evitare di commettere gli stessi sbagli", ha spiegato ancora. Spazio infine anche alla vita sentimentale. Oltre ai traguardi professionali, prosegue a gonfie vele anche la frequentazione con la ballerina Maria Rosaria Dalmonte, conosciuta proprio tra i banchi della scuola di Canale 5. Nonostante le voci di crisi nate dopo l'eliminazione della danzatrice prima della fase serale, i due sono riapparsi recentemente insieme sui social, smentendo di fatto ogni ipotesi di rottura.