Nicolò eliminato in Semifinale ad Amici 24, l'ultimo saluto ai compagni e le parole di Trigno: "Fratellino" Nicolò Filippucci ha salutato per l'ultima volta i compagni dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 24 in Semifinale, a un passo dall'ingresso in finale. Il cantante si è esibito con il suo inedito e ha poi abbracciato tutti: "Grazie, scusate se vi ho rotto le pa**e in questi mesi".

A cura di Elisabetta Murina

Nicolò Filippucci è stato eliminato durante la Semifinale di Amici 24. L'uscita del cantante, a un passo dalla finale, non è passata inosservata sui social, dove molti fan l'hanno ritenuta ingiusta, convinti che meritasse una possibilità di giocarsi la vittoria. Nel daytime del 12 maggio, l'allievo ha salutato per l'ultima volta i cinque compagni rimasti, Daniele, Alessia, Francesco, Antonia e Trigno.

Il saluto ‘artistico' di Nicolò Filiuppucci ai compagni

Come si è visto nel daytime del 12 maggio, dopo essere stato eliminato da Amici 24, Nicolò è rientrato in casetta per salutare per l'ultima volta i compagni. Appena entrato, è stato subito abbracciato da Alessia, Antonia, Daniele, Francesco e Trigno. Con quest'ultimo, in particolare, nei mesi si è creato un rapporto quasi fraterno. "Il mio fratellino, ci vediamo ai live. Poi facciamo anche un pezzo insieme", ha detto il finalista al compagno, con cui ha condiviso la stessa squadra al Serale e duettato in più occasioni sul palco. Prima di cantare per loro il suo ultimo inedito, Un'Ora di Follia, ha voluto ringraziarli: "Grazie, e scusate se vi ho rotto le palle per tutti questi mesi".

Le prime parole dopo l'eliminazione

Nicolò Filippucci è stato eliminato nella Semifinale di Amici, in onda sabato 10 maggio, perdendo al ballottaggio finale contro Antonia. "Non arrivare in finale non mi rende fierissimo di me. Guardandola (la finale, ndr) con coscienza, penso di aver fatto un lungo percorso e di avere lavorato tanto anche su me stesso. Guardando me stesso di settembre, sono fiero di chi sono oggi", ha dichiarato il cantante a Witty Tv subito dopo aver saputo il verdetto. La sua eliminazione sui social non è passata inosservata: migliaia di fan l'hanno ritenuta ingiusta ed erano convinti che avrebbe meritato anche lui la possibilità di giocarsi la vittoria finale, nella puntata di domenica 18 maggio.