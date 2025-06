video suggerito

Ege Monaco, ex di Trigno: “Mi ha tradito in tv, sono finita in terapia. Non meritavo di essere cancellata così” Ege Senni Monaco ha rotto il silenzio sull’ex fidanzato Trigno, cantante di Amici 24, oggi impegnato con la ballerina Chiara. “Mi hai tradita in tv davanti a tutti, sono finita in terapia”, ha raccontato la modella. E ha poi aggiunto: “Non meritavo di essere cancellata così”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Mi hai tradito in televisione davanti a tutti e sono finita in terapia". Ege Senni Monaco ha rotto il silenzio riguardo all'ex fidanzato Trigno, finalista di Amici 24, oggi impegnato con la ballerina Chiara Bacci. Tra loro una storia finita in modo piuttosto brusco, tanto che la modella l'ha accusato di essere un "traditore e gran cog**one".

Lo sfogo di Ege Senni Monaco, ex fidanzata di Trigno

Ege Senni Monaco ha affidato alle pagine del settimanale Di Più una lettera di sfogo: "Caro Trigno, tu mi hai tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia". Poi ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di parlare del cantante a distanza di mesi: "Ti scrivo perché voglio dirti che non vivevo più e non stavo affatto bene. Questa storia ha riaperto ferite legate all’abbandono. Sono stata adottata a quattro anni e porto ancora addosso le cicatrici di quel trauma. Non meritavo di essere cancellata così, come se non fossi mai esistita". La modella ha ammesso di aver provato per Trigno un "sentimento reale": "Mi hai davvero cancellata e sei andato avanti. Io ho sempre provato un sentimento reale“.

"La canzone A un passo da me è ispirata a me"

La modella sostiene anche che il nuovo brano di Trigno, A un passo da me, sia in realtà ispirata a lei: "C’è una strofa che parla di una valigia, una frase mia, legata a quando ero una bambina che cercava una famiglia“. In particolare, Ege Senni Monaco ha citato le frasi che sarebbero legate alla sua storia e a quanto hanno vissuto insieme: "

A un passo da me, anche se non partirai. Mi vedo sempre solo con quella valigia in mano. Cerco un cielo che ricordi quei momenti tristi solamente per dire a me stesso non ce la farò, non ce la farai.In mezzo agli errori, ai truffatori, ai nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni sarò sempre libero, sarò sempre a un passo da te, a un passo da te, a un passo da me.