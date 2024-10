Ad Amici Trigno sempre più vicino a Chiara, la ex fidanzata del cantante: “Traditore e gran cogl**one”

video suggerito

Nella scuola di Amici2 4 sembra essere nata un'intesa speciale tra Trigno e Chiara. Il cantante e la ballerina sono sempre più vicini e la loro complicità non è passata inosservata agli occhi dei coinquilini e degli spettatori. Ad averla notata anche la ex fidanzata del ragazzo fuori dalla scuola, Ege Senni Monaco. Con una storia su Instagram, la modella ha rotto il silenzio.

L'amicizia tra Trigno e Chiara ad Amici 24

Come si è visto nel daytime di venerdì 18 ottobre, Chiara e Trigno passano sempre più tempo insieme, scherzando e stuzzicandosi a vicenda. In alcune immagini, oltre a chiacchierare, i due si sono fatti dei massaggi alle spalle, che non sono passati inosservati agli occhi degli altri allievi. La ballerina Rebecca, in particolare, ha provato a capire se l'amica abbia davvero un interesse nei confronti di Trigno. Chiara ha spiegato: "Non ho voglia di far casini sinceramente, ci sono delle cose per cui non sono tranquilla in questa situazione, però con il tempo si vedrà". Una risposta che ha lasciato la strada aperta a una possibile frequentazione, che al momento non potrebbe andare avanti visto che il ragazzo è fidanzato fuori dalla scuola.

La reazione della ex fidanzata di Trigno

Dopo aver visto il daytime di oggi, 18 ottobre, la fidanzata di Trigno (che si definisce ex) ha rotto il silenzio su Instagram, commentando il comportamento del cantante e della ballerina:

Chiara una grandissima zoc**a che nonostante sapesse di avere davanti a sè un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. Il mio ex un grande coglione come la maggior parte degli uomini. Non sono stupita.

Ege Senni Monaco fa sapere di non essere stupita delle immagini appena viste e, in particolare, riguardo a Trigno ha precisato: "L'ho conosciuto traditore ed è rimasto traditore". Poi, in riferimento ai problemi di cui parlavano nel video, ha spiegato: "Riguardavano me e il mio ragazzo in discussione per varie dinamiche che si sono rivelate veritiere. Gioire verso la separazione di una coppia e sulla sofferenza di un'altra ragazza non penso faccia di lei niente di meno dell'appellativo che le ho assegnato inizialmente".