Antonia Nocca chiarisce la sua situazione sentimentale dopo gli scatti con SenzaCri: "Posso dire che sono felice" Antonia Nocca interviene e fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale in un'intervista. Il commento arriva dopo le voci di un flirt tra lei e SenzaCri, alimentate dal fatto che le due abbiano deciso, solo qualche giorno fa, di presentasi in pubblico mano nella mano ad un evento.

A cura di Sara Leombruno

Antonia Nocca è stata una delle protagonista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Come spesso accade durante il talent, però, a finire al centro delle discussioni dei fan non è solo il talento degli allievi, ma anche le storie d'amore che nascono tra di loro. Su Antonia, in particolare, da mesi si rincorrono le voci di un flirt con SenzaCri. Le due non hanno mai confermato né smentito la notizia, ma di recente l'artista si è espressa sulla sua situazione sentimentale, alimentando le speranze di chi vorrebbe vederle insieme come coppia.

Le parole di Antonia Nocca sulla sua situazione sentimentale

A fare chiarezza ci ha pensato proprio Antonia durante un’intervista video per Webboh.it, nel backstage di Battiti Live. A domanda diretta della giornalista su quale fosse la sua situazione sentimentale, infatti, ha risposto: "A me non va di dire niente a livello sentimentale, lo tengo per me. Posso solo dire che sono felice, questo è quello che dico". Pur non sbilanciandosi in modo particolare, la cantante ha comunque scelto di non smentire una volta per tutte i rumors. Un atteggiamento che potrebbe essere già di per sé una risposta.

L'artista campana ha anche svelato qual è il suo rito scaramantico prima di salire sul palco: "Di base i miei anelli sono la cosa più scaramantica che porto addosso, però per affetto. Questi me li ha regalati mia mamma, non so dove li abbia presi però ormai sono due anni che li metto tutti i giorni", le parole.

Il video di Antonia Nocca e SenzaCri che confermerebbe la loro relazione

Solo pochi giorni fa, durante una data del suo instore tour avvenuto all’interno di un centro commerciale in provincia di Milano, Antonia aveva scelto di presentarsi di fronte ai fan tenendo per mano proprio SenzaCri. L'intesa tra le due è sempre parsa evidente, ma è stata confermata dal fatto che l'allieva sia rimasta accanto a lei per tutta la durata dell’evento, aiutandola a scendere e salire dal palco ma lasciandole tutta la scena.