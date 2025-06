video suggerito

Antonia Nocca e SenzaCri mano nella mano, il video che confermerebbe la loro relazione Dopo mesi di speculazioni, che non sono mai state smentite dalle dirette interessate, Antonia Nocca e SenzaCri compaiono mano nella mano in pubblico. Il filmato sembrerebbe volere confermare le indiscrezioni a proposito di una loro relazione.

A cura di Stefania Rocco

Se ne è parlato per mesi mentre entrambe erano nella scuola di Amici: il legame tra Antonia Nocca e SenzaCri, entrambe cantanti, sembrava avere valicato i confini dell’amicizia, tanto che i fan delle due erano apparsi convinti si fossero fidanzate, pur avendo scelto di vivere privatamente il loro legame. Adesso è un video a confermare che le due, proprio come volevano i rumors, starebbero realmente insieme.

Il video di Antonia Nocca e SenzaCri all’instore

Poche ore fa, durante una data del suo instore tour avvenuto all’interno di un centro commerciale in provincia di Milano, Antonia ha scelto di presentarsi di fronte ai fan tenendo per mano proprio SenzaCri, dalla quale non si è mai separata dopo la fine del loro percorso ad Amici. La complicità che appariva evidente già all’epoca in cui entrambe erano nella scuola di Amici sembrerebbe essersi rafforzata, tanto che il filmato ha mandato in visibilio le fan che da tempo speravano di vederle uscire allo scoperto. SenzaCri è rimasta accanto ad Antonia per tutta la durata dell’evento, aiutandola a scendere e salire dal palco ma lasciandole tutta la scena. Un gesto di premura che conferma quanto il legame tra le due cantanti sia diventato importante.

Le accuse di censura e la smentita di SenzaCri

A differenza di quanto accaduto con Trigno e Chiara Bacci e con Alessia Pecchia e Luk3, Antonia e SenzaCri non erano mai state raccontate come una coppia in maniera palese dalle telecamere di Amici. I fan hanno addirittura ipotizzato che a censurare il racconto del loro legame fosse stato il talent show condotto da Maria De Filippi ma a smentire tali indiscrezioni era stata proprio SenzaCri che, una volta fuori dalla scuola, aveva negato di essere stata vittima di censura e, a supporto del programma, aveva spiegato che quanto era andato in onda rispecchiava la precisa volontà espressa dalle dirette interessate. Anche in quel caso, si era trattato di una conferma indiretta del legame con Antonia. SenzaCri ha ammesso apertamente di essere una persona non binaria. Aveva inoltre dichiarato di avere vissuto un’intensa relazione proprio dentro la casetta di Amici. È probabile facesse riferimento proprio al legame con Antonia. Un legame che le due sembrerebbero finalmente essere pronte a vivere alla luce del sole.