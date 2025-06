video suggerito

Senza Cri: “Maria De Filippi mi ha detto di non nascondermi, mi ha aiutato a crescere. Le sarò sempre grata” Senza Cri si è raccontata in un’intervista nella quale ha parlato della sua esperienza ad Amici. Un percorso che l’ha aiutata a crescere anche emotivamente, soprattutto grazie alla presenza costante di Maria De Filippi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Amici, ad aver fatto breccia nel cuore del pubblico è stata Senza Cri, la cantante ha raccontato in un'intervista di aver incontrato delle persone importanti nel suo percorso nella scuola di Canale 5 e di essere profondamente grata a Maria De Filippi.

La gratitudine per Maria De Filippi

Intervistata da Superguida Tv, Senza Cri ha parlato della sua esperienza nel talent show di Canale 5, nel quale è arrivata fino alla fase del serale, per poi essere eliminata nelle prime puntate. Il suo percorso è stato particolarmente intenso, perché prima di aprirsi e mostrare il lato più intimo di sé, ha dovuto lavorare molto su se stessa, come racconta parlando anche del consiglio che la conduttrice, durante vari colloqui, ha avuto modo di darle: "Maria mi ha spesso detto non camuffarti, non nasconderti perché non c’è nulla da nascondere". La giovane cantante ha poi continuato dicendo:

Maria mi ha capito subito e le ho sempre espresso la mia gratitudine per aver scommesso su di me perché comunque so che non sono facile. È sempre stata davvero molto presente nel mio percorso di crescita e mi ha aiutato a lasciarmi andare ed è una delle cose per cui veramente gioisco oggi che sono fuori perché sapere che puoi dire chi sei e puoi esprimerlo, non devi pensare, devi solo essere, ti porta a vivere tutto meglio perché sei libero. Vorrei vivere in un mondo libero da ogni pregiudizio e da ogni forma di limite perché poi le gabbie più importanti sono quelle che ci portiamo nella testa e se provassimo a vivere senza preconcetti riusciremo ad accettarci e ad affermarci, e in questo modo a non lederci mai.

I legami più importanti nati ad Amici

Parlando, poi, dei rapporti che si sono venuti a creare nei lunghi mesi di permanenza all'interno della casetta di Cinecittà, Senza Cri ha parlato apertamente del legame che ha instaurato con i suoi compagni d'avventura, mettendo in evidenza anche le persone con cui ha stretto un'amicizia importante come Antonia -con la quale secondo i fan ci sarebbe qualcosa di più, seppur non confermata- e Alessia o Daniele:

Credo che questa classe sia davvero unita, cioè noi ci sentiamo ancora tanto tutti, poi sicuramente io ho le mie personcine del cuore che sono Antonia, Angelica, Alessia, Luca, Alessio e Daniele. Diciamo sono le mie stelline. Però con tutti gli altri, anche con Chiara, Nico, Pietro, Francesco, abbiamo davvero tutti stretto un legame dolce e presente. Una cosa bellissima che ci siamo sempre detti è che questa esperienza sarà per sempre solo nostra, quindi comunque vadano le nostre vite in qualche modo non ci lasceremo mai.