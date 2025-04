video suggerito

Amici, Senza Cri sui baci con Antonia non mostrati in tv: "Nessuna censura, è stata una scelta nostra" Dopo le indiscrezioni circolate secondo le quali la produzione di Amici non avrebbe mandato in onda i baci tra Antonia e Senza Cri, quest'ultima è intervenuta per fare chiarezza. Senza confermare la relazione, ha spiegato che non c'è stata alcuna censura: "Tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra".

A cura di Gaia Martino

Dopo le indiscrezioni in casa Amici di Maria De Filippi che si sono rincorse per settimane riguardo una particolare vicinanza tra Antonia e Senza Cri, quest'ultima ha deciso di rompere il silenzio con una story su Instagram. La cantante pugliese, prima che venisse eliminata, stando alle anticipazioni delle varie puntate, si sarebbe scambiata dei baci con la collega e compagna di avventura nel talent show, ma questi gesti non sarebbero mai andati in onda. Una volta fuori dalla scuola Senza Cri ha pubblicato una foto di Antonia con un cuore bianco, successivamente rimossa, che ha aumentato la curiosità dei fan riguardo il loro rapporto. Alle accuse di alcuni contro la produzione che, secondo loro, avrebbero censurato i loro baci, Senza Cri ha risposto: "Nessuna censura dalla produzione, è stata una scelta nostra non mostrarli".

Le parole di Senza Cri: "Nessuna censura dalla produzione"

"Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione": con queste parole Senza Cri ha rotto il silenzio dopo le indiscrezioni circolate riguardo l'amicizia speciale con Antonia. Nella scuola di Amici le due si sarebbero scambiate dei baci che, però, non sono mai stati mostrati in tv. Con queste parole l'artista pugliese sembrerebbe confermarli: entrambe potrebbero aver deciso di mantenere privata la loro relazione per fare in modo che i riflettori siano puntati soltanto sulla loro musica.

Le indiscrezioni su Senza Cri e Antonia, i video in casetta

Senza Cri e Antonia durante la loro avventura nella scuola di Amici hanno dimostrato di avere un rapporto d'amicizia solido. Soltanto nelle ultime settimane, dalle anticipazioni delle puntate registrate, sono spuntate le indiscrezioni secondo le quali le due cantanti si sarebbero baciate durante le pause pubblicitarie. Le immagini dei loro baci non sarebbero mai state mostrate in tv: ecco perché Senza Cri è intervenuta per fare chiarezza.