Chiara dopo Amici 24: “Non so se diventare professionista sia la scelta migliore per me”, poi le parole su TrigNO

A cura di Sara Leombruno

Chiara Bacci e Jacopo Sol, eliminati della settima puntata di Amici 24, sono stati gli ospiti di Verissimo della puntata del 10 maggio. La ballerina ha parlato della sua storia d'amore con TrigNO, nata all'interno del programma, e della possibilità di diventare professionista a partire da settembre: "Ci sto pensando, devo capire quale può essere la scelta migliore per me".

Chiara Bacci sulla possibilità di diventare professionista ad Amici

L'uscita dalla scuola di Amici è stata traumatica: "Ti senti spaesato e ti manca la routine del programma, ma giorno dopo giorno va sempre meglio". Bacci ha spesso parlato delle sue insicurezze: "Ci combatto da sempre, venire dal mondo classico porta ad avere questa ricerca della perfezione, che è irraggiungibile. Da una parte c'è un volersi migliorare costante, dall'altra il non vedere mai raggiungere questo obiettivo".

Pur essendo stata eliminata a un passo dalla semifinale, la ballerina ha ricevuto una borsa di studio e due contratti. L'offerta più importante è arrivata da Maria De Filippi: quella di entrare a far parte della squadra dei professionisti a partire da settembre. Chiara, però, ci sta ancora pensando: "Devo capire quale può essere la scelta migliore per me ad oggi, ma sono grata tanto perché la mia paura più grande era quella di non trovare lavoro".

La storia con TrigNO

Nella scuola di Amici, Chiara ha anche trovato l'amore con il cantante TigNO, ancora in gara: "Dopo aver vissuto 7 mesi tutti i giorni insieme, si sente la mancanza". Lui l'ha aiutata a sentirsi accettata, anche nei suoi momenti no: "Con i miei alti e bassi, ho portato il mio mood negativo anche a lui. Quando io mi sentivo pesante, lui mi ha sempre vista con degli occhi con cui io non riesco proprio a vedermi. Dobbiamo scoprirci, la situazione in cui abbiamo vissuto non è la realtà, ma ho buone aspettative".