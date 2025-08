La storia di Trigno e Chiara Bacci dopo Amici prosegue a gonfie vele, il romantico saluto alla stazione di Milano

Dopo la fine dell'esperienza di Amici, la storia tra Chiara Bacci e TrigNo continua a gonfie vele. I due, pur non condividendo sui social molti momenti insieme, proseguono la loro conoscenza anche fuori dal programma e su TikTok è diventato virale un video che li ritrae mentre si salutano dolcemente alla stazione di Milano.

Il video del saluto alla stazione

Il cantante e la ballerina, sorridenti e un po' malinconici, si salutano alla stazione di Milano abbracciandosi e scambiandosi qualche tenerezza, mentre si cullano dondolando da una parte all'altra. È evidente la complicità che c'è tra loro e questo video è la dimostrazione del fatto che quel sentimento nato nella casetta di Amici si è rafforzato e pian piano sta crescendo. Gli impegni di Chiara Bacci, che ha iniziato a lavorare attivamente nel mondo della danza, spesso la portano fuori dall'Italia, ed è per questo che anche i momenti per stare insieme si riducono e quel tempo che resta sembra volare ancor più velocemente, per questa ragione ogni attimo diventa prezioso e va celebrato. Trigno, infatti, si presenta alla stazione per accogliere la fidanzata, portandole un bel mazzo di fiori.

L'amore nato ad Amici 2025

La loro complicità durante il talent di Canale 5 era piuttosto evidente e con il passare del tempo nascondere i sentimenti che stavano nascendo sarebbe stato impossibile. Ed è così che i due pian piano hanno lasciato fluire le loro emozioni, iniziando questa storia d'amore. I due hanno anche dovuto superare la prova di battersi l'uno contro l'altra durante il serale, in una sfida che avrebbe poi decretato l'uscita della ballerina. Il percorso nella scuola non ha intaccato i loro sentimenti e infatti sono sempre stati un sostegno reciproco. E ora che sono fuori e che devono affrontare l'inizio delle loro carriera, il supporto è ancor più necessario.