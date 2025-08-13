Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono tornati insieme: “Festeggiano il loro primo anniversario”

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera di nuovo insieme. Secondo il settimanale Chi, dopo circa due mesi distanti, i due sono tornati a essere una coppia e hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro legame. L’imprenditore l’ha raggiunta a Ibiza per “festeggiare il loro primo anniversario” e passare del tempo uno accanto all’altra.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera di nuovo insieme. Se solo qualche settimana fa l'imprenditrice stava "aspettando l'amore" in vacanza con i figli Leone e Vittoria, ora l'amore in questione sarebbe finalmente arrivato, anzi, tornato. Si tratta del noto imprenditore della famiglia Provera che, come racconta il settimanale Chi, l'ha raggiunta a Ibiza per passare del tempo insieme. I due sarebbero tornati a essere una coppia, più uniti di prima, dopo circa due mesi passati distanti.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera "festeggiano il primo anniversario"

Il settimanale Chi ha di nuovo paparazzato Chiara Ferragni a Ibiza, questa volta con Giovanni Tronchetti Provera. Era lui "l'uomo che stava aspettando" e che l'ha raggiunta poco prima di Ferragosto per trascorrere le vacanze insieme, dopo aver passato alcuni giorni con i figli avuti con l'ex moglie. I due, quindi, si sarebbero definitivamente riavvicinati e sarebbero tornati a essere una coppia. Negli ultimi tempi le segnalazioni che li vedevano vicini erano diventate sempre più frequenti, a cominciare da quando Provera era stato visto in aeroporto ad aspettarla di ritorno da una vacanza. La meta scelta per il ricongiungimento non è casuale, anzi è "il luogo dove un anno fa è iniziato tutto". Era infatti l'estate del 2024 quando il nome di Chiara Ferragni è stato accostato per la prima volta a quello del noto imprenditore della famiglia Provera. Ora "festeggiano il loro primo anniversario", anche se in realtà per due mesi sarebbero stati distanti.

La storia d'amore di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Ferragni e Tronchetti Provera erano stati visti insieme per la prima volta la scorsa estate e le voci di una frequentazione si erano diffuse rapidamente. L'imprenditrice era reduce dal divorzio con l'ex marito Fedez, padre di Leone e Vittoria, e anche l'imprenditore pare si fosse allontanato da poco dalla ex moglie Nicole Moellhausen. "Lui ha visto in lei fin dal primo giorno una ragazza colpita ma determinata, pronta a partire al contrattacco sia nel lavoro che nei sentimenti", ha fatto sapere il settimanale Chi a proposito dell'inizio della loro storia. Tuttavia, qualcosa nel loro rapporto non avrebbe funzionato e i due si sarebbero allontanati per circa due mesi, prima di tornare più forti di prima. "Hanno superato l'orgoglio, le pressioni esterne, i momenti complicati. Giovanni ha dimostrato di tenerci talmente tanto a Chiara da tornare indietro", si legge.