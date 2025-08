Chiara Ferragni e Giovanni Tonchetti Provera, “il riavvicinamento con cautela” dopo la rottura: i loro rapporti

Chiara Ferragni "aspetta l'amore". L'imprenditrice si trova ora in vacanza a Ibiza con i figli Leone e Vittoria e sui social sta mostrando alcuni momenti delle sue giornate tra mare, sole e tempo in famiglia. Stando a quanto racconta il settimanale Chi, si sarebbe riavvicinata a Giovanni Tronchetti Provera dopo l'allontanamento degli scorsi mesi e forse è proprio lui che starebbe aspettando. Tra loro c'era stato uno "strappo carico di sofferenza" che li ha portati lontani.

Chiara Ferragni a Ibiza "aspetta l'amore", il riavvicinamento con Tronchetti Provera

Come racconta Chi, Chiara Ferragni sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Ibiza insieme ai figli Leone e Vittoria, mentre l'ex marito Fedez si trova in Sardegna con la nuova fidanzata Giulia Honegger. L'imprenditrice si gode il sole, si rilassa in famiglia e, come scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, "aspetta l'amore". Di recente è stata avvistata di nuovo con a Giovanni Tronchetti Provera, che sarebbe andata a prenderla in aeroporto di ritorno da un viaggio. I due si sarebbero riavvicinati "con la massima cautela", ma pare che siano intenzionati a dare una seconda possibilità a un rapporto naufragato troppo presto. "Il mondo dei gossip attende di vederlo apparire. Se e quando verrà, si capirà se è un legame alla luce del sole o continueranno a tenere un profilo basso", si legge sul settimanale.

Perché Ferragni e Tronchetti Provera si erano allontanati

La frequentazione tra Ferragni e Tronchetti Provera sarebbe durata solo qualche mese per via di alcuni ostacoli. Terzo in comodo nel loro rapporto i paparazzi e la sovraesposizione mediatica dell'infleuncer, che avrebbe portato a un progressivo allontanamento. A questo si aggiunge l'approvazione mai arrivata da parte della famiglia Provera e il fatto che l'imprenditore non si sarebbe lasciato del tutto alle spalle il passato, visto che era stato paparazzato mentre baciava la ex moglie Nicole Moellhausen. "Fra i due c'è stato uno strappo. Carico di sofferenza. Durato alcune settimane", si legge sul settimanale Chi.