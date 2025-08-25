Fedez esasperato smentisce la presa in giro a Ferragni e al nuovo compagno: “Era solo un ca**o di filtro”

Nessun riferimento a Chiara Ferragni e il suo nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera. Ad assicurarlo è lo stesso Fedez, nelle ultime ore finito al centro dell'ennesimo chiacchiericcio sui social secondo il quale una sua storia in cui. a distanza di poche ore dal coming out sentimentale della sua ex moglie con il nuovo compagno, lui si mostrava con la sua compagna e il volto deformato da un filtro, il tutto accompagnato dalla scritta "L'amore è cieco".

La reazione di Fedez alle chiacchiere sul suo post

Fedez ha voluto silenziare le varie interpretazioni che hanno iniziato a circolare sui social, limitandosi a pubblicare una storia in cui precisava: "Non era riferito a nessuno, era solo un ca**o di filtro". Una frase esasperata, per mettere fine a qualsiasi interpretazione malevola di chi ha creduto che quel filtro potesse essere un'allusione al nuovo compagno di Ferragni. Lei, poche ore prima, aveva pubblicato la prima foto in cui ufficializzava l'amore col suo nuovo compagno, così il post di Fedez è parso un'occasione troppo ghiotta per una chiave di lettura maliziosa.

Il marchio Ferragnez resiste al tramonto

Sebbene Fede smentisca, la sua reazione frustrata non sfugge alla legge della smentita che corre il rischio di ingigantire ancora di più la risonanza della notizia, o presunta tale. La separazione tra Fedez e Ferragni è avvenuta da tempo, ma non c'è gesto o manifestazione social da parte del cantante (e viceversa) che non venga letta coma una frecciatina, un'allusione, un riferimento più o meno diretto alla relazione ormai finita con la sua ex moglie. Un destino quasi inevitabile, verrebbe da dire, dopo che per anni la loro quotidianità sembra essersi sviluppata unicamente attraverso un racconto virtuale di coppia. Gli spettatori, rimasti orfani di questa saga, faticano ad abituarsi all'idea di vedere tramontare definitivamente il marchio Ferragnez.