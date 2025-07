Chiara Ferragni avvistata con Giovanni Tronchetti Provera, la foto in aeroporto: “Lui la aspettava all’arrivo”

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera di nuovo insieme. L'influencer e imprenditrice digitale è stata paparazzata con l'imprenditore in aeroporto, a qualche mese dalla fine della loro frequentazione. Nessuna dichiarazione diretta era stata rilasciata da parte dei diretti interessati, ma una serie di segnali avevano reso sempre più evidente la rottura, come il riavvicinamento di lui alla moglie Nicole Moelhausen. Che sia ora, nel pieno dell'estate, un ritorno di fiamma?

Chiara Ferragni in aeroporto con Giovanni Tronchetti Provera, la foto insieme

È stato il sito Veryinutilpeople.it a pubblicare per primo la foto di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera di nuovo insieme. I due sono stati avvistati all'aeroporto e lo scatto risale a oggi, venerdì 25 luglio. A dimostrarlo il fatto che nelle immagini ‘rubate' l'influencer indossa lo stesso outfit con cui si è mostrata nelle stories, di ritorno a Milano dopo un viaggio a Mykonos con la sorella. I due camminano uno vicino all'altro e scherzano insieme, mentre lui spinge la valigia di lei "All'atterraggio ha trovato Giovanni Tronchetti Provera ad aspettarla", si legge. Che sia un ritorno di fiamma in corso dopo le vicende degli scorsi mesi?

Perché Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si erano allontanati

Archiviato il matrimonio con Fedez, padre dei suoi figli Leone e Vittoria, Ferragni ha frequentato per alcuni mesi Giovanni Tronchetti Provera. Nella loro relazione, però, c'è sempre stato un terzo in comodo: i paparazzi. E sarebbe stata proprio la sovra esposizione mediatica dell'influencer uno dei motivi che ha portato progressivamente alla rottura del rapporto, mai annunciata ufficialmente ma ormai evidente da una serie di segnali. A questo si aggiunge anche l'approvazione mai arrivata da parte della famiglia Provera e il fatto che l'imprenditore non si sarebbe lasciato del tutto alle spalle il passato, visto che era stato paparazzato dal settimanale Chi mentre baciava la ex moglie Nicole Moellhausen.