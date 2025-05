Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati: le famiglie contrarie e il passato che torna

video suggerito

Non è arrivata nemmeno all'inizio dell'estate la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni. Tronchetti Provera. A giocare contro questo legame potrebberpo essere stati una serie di fattori: dall'eccessiva esposizione mediatica di lei (così diversa dallo stile abbracciato dal cognome Tronchetti Provera) alla permanenza nella vita di Giovanni dell'ex moglie Nicole Moellhausen, molto cara alla famiglia di imprenditori.

A cura di Stefania Rocco

Il legame tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrava destinato ad accendere i pettegolezzi nei salotti dell’alta società milanese per tutta l’estate, eppure la scintilla di una relazione che sulla carta appariva vincente sotto ogni aspetto sembrerebbe essersi già spenta. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, solo una serie di segnali eloquenti: silenzi social, assenze reciproche e, soprattutto, un servizio pubblicato dal settimanale Chi che mostra la foto di un bacio tra l’imprenditore e la ex moglie Nicole Moellhausen, bacio che sembrerebbe gettare le basi per un imminente e inaspettato ritorno di fiamma.

I possibili motivi della crisi

Secondo quanto trapelato fino a oggi da ambienti vicini alla coppia, Ferragni e Tronchetti Provera si sarebbero allontanati a causa di una serie di ostacoli forse diventati insormontabili. A pesare sui due sarebbe stata anche la “disapprovazione” della famiglia Tronchetti Provera. Non nei confronti di Chiara in quanto persona. L’influencer, infatti, proviene da una buona famiglia e ha ricevuto un’ottima educazione. A preoccupare la famiglia a capo dell’impero Pirelli, legata a una tradizione riservata e molto attenta alla reputazione, sarebbe stata la pressione mediatica che circonda Chiara in quanto personaggio: dagli strascichi del caso Balocco alla separazione quanto mai mediatica dall’ex marito Fedez.

Nicole Moellhausen, il fantasma del passato che torna

A indebolire una situazione già precaria potrebbe essere stato, inoltre, il ritorno sulla scena di un ingombrante “fantasma” del passato di Tronchetti Provera. Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano l’imprenditore a Portofino insieme alla ex moglie Nicole Moellhausen, madre dei suoi figli. Imprenditrice riservata molto cara alla famiglia Tronchetti Provera, Nicole, nel corso dell’ultimo weekend, si è ritrovata a essere destinataria della completa attenzione dell’imprenditori fino al bacio che i due sembrerebbero essersi scambiati in macchina, immediatamente immortalato dai paparazzi presenti.

Il silenzio di Chiara Ferragni e le lacrime nel podcast della sorella

Chiara, che alcuni amici descrivono come “furiosa” per la piega presa dalla relazione con Giovanni, ha preferito restare in silenzio. Dopo essersi sbilanciata a proposito del legame con l’imprenditore, l’influencer non ha ufficializzato la fine della loro storia. Eppure, una serie di dichiarazioni recenti rafforzano il quadro di una separazione dolorosa e inaspettata. “Per questo anno che ho passato che è stata la m**da più m**da assoluta, soprattutto nei primi quattro mesi. Se non ci foste state voi e la mamma sempre al mio fianco non so come sarei riuscita a uscirne”, ha dichiarato in lacrime Ferragni solo poche ore fa, intervento da protagonista nel podcast lanciato dalla sorella Valentina, “Il supporto che mi avete dato è stato essenziale, siete state la mia speranza, in quel momento non riuscivo a vedere nessuna luce per tutte quelle cose di m**da che mi erano successe e voi siete state il faro di luce che mi ha portato fuori”. Nessun riferimento alla sua più recente relazione sentimentale ma il fatto che abbia faticato pubblicamente a trattenere le lacrime l’ha detta lunga circa lo stato d’animo attuale. Stato che potrebbe essere connesso alla fine inaspettata di un amore sul quale era evidente avesse investito.