Chiara Ferragni agli Internazionali di Roma: "Tifosa numero 1", assente Giovanni Tronchetti Provera Chiara Ferragni è stata avvistata agli Internazionali di Roma 2025. Accanto a lei sugli spalti, però, non c'era Giovanni Tronchetti Provera, l'imprenditore con cui avrebbe recentemente chiuso la relazione.

Chiara Ferragni tifosa di tennis, anzi "tifosa numero 1". L'influencer era tra il pubblico del Foro Italico a Roma per gli Internazionali 2025. Inquadrata dalle camere di Rai1, l'imprenditrice digitale è apparsa sorridente mentre esultava per l'incontro sportivo, ma sui social la domanda è una sola: perché accanto a lei non c'è Giovanni Tronchetti Provera? Ad accompagnarla, infatti, è stato uno dei suoi più cari amici.

Chiara Ferragni alla semifinale del Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz

Chiara Ferragni ha partecipato agli Internazionali d'Italia 2025 per assistere alla semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. L'imprenditrice digitale ha condiviso diverse video e foto dell'evento sportivo, da una in cui si scorgeva il campo sullo sfondo, fino a un filmato del match. Tra le storie del suo profilo Instagram, poi, anche uno scatto in cui è stata "paparazzata" da Rai1 e in cui si legge "Tifosa numero uno". Accanto a lei nell'immagine, però, non c'era Giovanni Tronchetti Provera: una conferma che probabilmente la relazione tra loro è giunta la capolinea. Ad accompagnarla, infatti, è stato il suo grande amico Angelo Tropea, ex collaboratore che conosce dagli inizi del suo progetto The Blonde Salad.

Chiara Ferragni via Instagram

I rumors sulla fine della storia d'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Diverse indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sostengono che la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbe giunta al capolinea. Tra i motivi della rottura – e della presunta rabbia dell'imprenditrice digitale – ci sarebbe la sovraesposizione mediatica della coppia. Da tempo, infatti, si rincorrevano le voci di un malcontento della famiglia del manager Pirelli per l'assillo dei riflettori e la troppa visibilità dei due suoi media.