video suggerito

Chi è Nicole Moellhausen, ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera e madre dei suoi figli Imprenditrice ed ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera fino al 2023, Nicole Moellhausen finisce per la prima volta sotto la lente di ingrandimento a causa del presunto ritorno di fiamma in corso con l’imprenditore ed ex compagno di Chiara Ferragni. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Finisce per la prima volta al centro dell’attenzione degli appassionati di cronaca rosa Nicole Moellhausen, la donna che fino al 2023 è stata la moglie di Giovanni Tronchetti Provera e che avrebbe contribuito – per merito di un presunto ritorno di fiamma in corso – a far naufragare la relazione tra l’imprenditore e Chiara Ferragni. Riservatissima e molto cara alla nota famiglia di imprenditori, Nicole è diventata protagonista di un servizio pubblicato dal settimanale Chi che la mostra scambiarsi un bacio in strada con l’ex marito, bacio che sembrerebbe ufficializzare un riavvicinamento inaspettato tra i due. Riavvicinamento che arriva a sorpresa dopo settimane di indiscrezioni a proposito di una rottura con Ferragni.

Imprenditrice e sorella di una campionessa, chi è Nicole Moellhausen

Nata nel 1987 a Milano, Nicole Moellhausen ha 38 anni e si è sempre tenuta rigorosamente distante dal mondo della cronaca rosa. Figlia della stilista italo-brasiliana Valeria Berlini e di padre tedesco, è anche sorella di Nathalie Moellhausen, schermitrice nota in tutto il mondo per la sua abilità con la spada. Si è laureata in Psicologia e Comunicazione presso l’Università San Raffaele nel 2010 e due anni dopo, a 25 anni e in seguito a uno stage a Parigi presso l’agenzia pubblicitaria Leo Burnett, è risultata essere vincitrice di un concorso che le permise di muovere i primi passi nel campo dell’imprenditoria, realizzando dei temporary moving shop attraverso il suo primo progetto professionale da solista. Dal 2011, inoltre, riveste la carica di Marketing Director presso Moving Shop, azienda di alta moda fondata da sua madre.

L'ultima foto di coppia prima della separazione nel 2023

L’incontro e il matrimonio con Giovanni Tronchetti Provera

Il primo incontro con Giovanni Tronchetti Provera arriva qualche anno dopo – pare nel 2014 – e i due, che nel 2016 scoprono di aspettare il loro primo figlio, decidono nell’aprile dello stesso anno di sposarsi in Messico nel corso di una privatissima cerimonia in spiaggia. Determinati a tenersi a distanza da tutto ciò che è mondano, Nicole e Giovanni si concedono ai fotografi solo nel corso di rarissime occasioni pubbliche. Dal loro matrimonio sono nati 3 figli.

Leggi anche Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati: le famiglie contrarie e il passato che torna

La separazione e il presunto ritorno di fiamma

La separazione tra i due – consensuale e vissuta in maniera privatissima – arriva nel 2023. Non sono note le ragioni dell’allontanamento ma, secondo Chi, la decisione di lasciarsi sarebbe da attribuire alla donna. “Qualche anno fa gli aveva spezzato il cuore”, si legge infatti sulla rivista. La stessa che, poche ore fa, ha pubblicato le foto del possibile ritorno di fiamma tra i due: un bacio a Portofino che sancisce la fine definitiva della relazione con Chiara Ferragni.