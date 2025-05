Giovanni Tronchetti Provera bacia la ex moglie Nicole Moellhausen, è finita con Chiara Ferragni

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Sono le foto pubblicate dal settimanale Chi a confermare la fine della storia d’amore tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni oltre che, a sorpresa, il riavvicinamento tra l’erede Pirelli e la ex moglie Nicole Moellhausen. Un servizio fotografico sorprendente documenta quanto accaduto a Portofino lo scorso weekend quando, arrivato nella rinomata località ligure per trascorrere del tempo insieme ai suoi genitori e alloggiare dalla madre, Tronchetti Provera ha ritrovato la ex compagna – da sempre adorata dalla sua famiglia – e lì è scattata di nuovo la passione.

Le tappe del riavvicinamento tra Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhausen

I paparazzi hanno seguito l’imprenditore a partire dallo scorso venerdì sera quando Giovanni è stato visto in piazzetta a Portofino per un aperitivo. Poco distante c’era Nicole che stava trascorrendo il pomeriggio insieme ad alcune amiche. Poco più tardi, Tronchetti Provera si è allontanato per un giro in barca in direzione San Fruttuoso. Diretta verso la stessa località ma a bordo di un’altra imbarcazione anche Nicole insieme alle amiche. Il culmine arriva domenica, a Paraggi. L’imprenditore si trovava in spiaggia insieme ai figli quando ritrova la ex moglie in compagnia. Le amiche della donna decidono di lasciarli soli e i due trascorrono il tempo a parlare, lontani da tutto. Quando Giovanni riaccompagna la moglie in macchina, scatta un bacio che i fotografi della rivista riprendono fulminei. A remare a favore di Nicole sarebbe stata la famiglia Tronchetti Provera che, nei confronti dell’imprenditrice nutre un affetto mai taciuto.

La famiglia Tronchetti Provera non avrebbe mai approvato la relazione con Chiara Ferragni

E Chiara Ferragni? È evidente che la relazione tra l’imprenditore e l’influencer ed ex moglie di Fedez sia terminata. A contribuire ad allontanarli, secondo Chi, anche la disapprovazione della famiglia di lui. Non nei confronti di Chiara in quanto persona ma per quello che rappresenta e per il circo mediatico che da sempre la circonda, rendendola un personaggio iper esposto. Un tipo di attenzione che la famiglia di Giovanni non avrebbe mai visto di buon occhio e che avrebbe finito per spingerli a prendere strade diverse.