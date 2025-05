video suggerito

Sarebbe finita tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: “È furiosa, non ne vuole più parlare” Sarebbe finita la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Fonti vicine all’imprenditrice digitale sostengono che la donna non voglia più parlare di questa relazione: “È inca***tissima”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarebbe finita la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Lo scrive Mow Mag che cita fonti vicine all’imprenditrice digitale. Secondo coloro che maggiormente le sarebbero vicini, Chiara sarebbe furiosa, determinata a non parlare mai più di tale patinata relazione. Così arrabbiata, si legge sul sito, Ferragni non sarebbe mai stata nemmeno ai tempi della separazione da Fedez.

I motivi della rabbia di Chiara Ferragni

Ma quali sarebbero i motivi che avrebbero spinto Chiara a lasciarsi alle spalle la relazione con l’imprenditore, diventata rapidamente importante dopo il matrimonio naufragato con Fedez? Nemmeno lei stessa intenderebbe chiarirlo ma si vocifera che ad allontanare abbiano contribuito le pressioni di chi non ha mai gradito la sovraesposizione mediatica della coppia. A chi le chiederebbe numi a proposito del suo nuovo amore, Ferragni si limiterebbe a non rispondere. Di una crisi tra i due si era già parlato qualche tempo fa, ma la notizia non era mia stata confermata. Nemmeno adesso esistono conferme ufficiali ma a destare i sospetti maggiori sarebbe il fatto che Ferragni avrebbe preferito non smentire le voci di rottura nemmeno con le persone a lei vicine. Le stesse che il sito cita quali fonti di questa ingarbugliata vicenda.

Sarebbe stata Chiara Ferragni a decidere per la separazione

Secondo Mow Mag, sarebbe stata proprio l’imprenditrice digitale a decidere per una separazione. “Ha chiuso la porta senza lasciare spazio a fraintendimenti”, si legge a proposito della rottura tra i due. Da parte di Tronchetti Provera, invece, non emergono indiscrezioni eppure la mancata partecipazione dell’imprenditore al party di compleanno della compagna, celebrato il 7 maggio scorso per festeggiare i 38 anni di Chiara, basterebbe da sola a confermare il momento difficile che i due starebbero vivendo.