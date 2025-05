Musetti-Alcaraz in diretta, la semifinale degli internazionali di Roma LIVE: Paolini-Errani in finale di doppio

Musetti-Alcaraz è la prima semifinale del torneo di Roma, in programma oggi alle 15:30. Una bella notizia arriva da Paolini ed Errani in finale nel doppio femminile dopo il successo su Andreeva e Shnaider. Il tennista italiano reduce dalla bella vittoria su Zverev affronta Alcaraz che ai quarti ha avuto la meglio di Draper. Sia Musetti che Alcaraz sono già certi di un passo avanti in classifica: Lorenzo sarà almeno numero 8 del mondo e con una vittoria diventerà 6, mentre Carlitos è diventato nuovamente il numero 2. Si tratta della sesta sfida, con Alcaraz che è avanti 4-1 nei precedenti. Ultimo quello in finale a Monte-Carlo, con il successo dello spagnolo. Il vincente affronterà uno tra Sinner e Paul che giocheranno la seconda semifinale alle 20:30. Musetti-Alcaraz si potrà vedere in TV in chiaro su Rai 1, oltre che su Sky. Streaming gratis su Rai Play, oltre che su Sky GO, NOW e Tennis TV.

2 minuti fa 15:15 Il sogno di una finale tutta italiana tra Musetti e Sinner, con Paolini nel femminile Il sogno di tutti è quello di una finale tutta italiana tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Se il numero uno al mondo parte favorito nell'altra semifinale contro Paul, più difficile il compito di Muso con il numero due. Un eventuale derby tra Sinner e Musetti sarebbe il terzo confronto in carriera, con Jannik finora sempre vincente. Sarebbe un trionfo comunque visto che Paolini è in finale nel femminile A cura di Marco Beltrami 10 minuti fa 15:07 Sara Errani e Jasmine Paolini in finale nel doppio a Roma! Vittoria per Sara Errani e Jasmine Paolini nella semifinale di doppio! Battuta la coppia rusa formata da Shnaider e Andreeva, con le azzurre che ora avranno una grande chance a disposizione. Paolini in finale sia nel singolare che in doppio. A cura di Marco Beltrami 17 minuti fa 15:00 Quando si gioca la finale degli Internazionali di Roma Quando si gioca la finale degli Internazionali di Roma? La partita che vedrà affrontarsi per il titolo uno tra Alcaraz e Musetti e uno tra Sinner e Paul si giocherà domenica 18 maggio, non prima delle ore 17. Il match inizierà dopo le due finali di doppio. Difficilmente slitterà. A cura di Marco Beltrami 32 minuti fa 14:45 Musetti-Alcaraz, l'ultimo precedente in finale a Monte-Carlo Musetti e Alcaraz, si sono affrontati l'ultima volta a Monte-Carlo nella finale. Un match che era iniziato benissimo per il tennista italiano che si era imposto nel primo set 6-3. Poi il ritorno dello spagnolo, capace d'imporsi concedendo un solo game all'azzurro purtroppo pesantemente condizionato da un problema muscolare alla coscia. Grande correttezza a fine match. A cura di Marco Beltrami 47 minuti fa 14:30 A che ora inizia Musetti-Alcaraz, l'orario La partita tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi non prima delle 15:30 sul Campo Centrale del Foro Italico. La semifinale di Roma si giocherà dopo la sfida del doppio femminile che vede protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini dalle 13:30. Potrebbe slittare solo nel caso in cui il confronto delle azzurre dovesse prolungarsi più del dovuto. A cura di Marco Beltrami 55 minuti fa 14:22 Paolini ed Errani vincono il primo set nella semifinale del doppio Paolini ed Errani hanno vinto il primo set 6-4 contro Andreeva e Shnaider e sono ad un passo dall'ultimo atto del torneo di doppio femminile. A cura di Marco Beltrami 1 ora fa 14:15 Musetti-Alcaraz, i precedenti Quinto confronto tra Alcaraz e Musetti, il primo agli Internazionali di Roma. Carlos è in vantaggio 4-1, con Lorenzo che ha vinto solo la prima sfida, in finale nel torneo di Amburgo nel 2022. Poi sono arrivati solo successi di Alcaraz, ultimo poche settimane fa a Monte-Carlo, in una finale condizionata dai problemi fisici di Musetti. A cura di Marco Beltrami 1 ora fa 14:00 Musetti-Alcaraz, la diretta della semifinale agli Internazionali di Roma: orario e dove vederla Dove vedere Musetti-Alcaraz in TV? La semifinale degli Internazionali d'Italia a Roma si potrà vedere in chiaro su Rai 1 a partire dalle 15:30. Diretta anche su Sky, riservata però agli abbonati alla piattaforma. Streaming gratuito su Rai Play, oltre che per gli utenti Sky su Sky GO. Servizio disponibile anche su NOW e Tennis TV. A cura di Marco Beltrami