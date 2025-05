video suggerito

Musetti-Alcaraz oggi in semifinale agli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in TV e streaming Musetti sfida Alcaraz nella semifinale del torneo di Roma. L'azzurro sotto 4-1 nei precedenti, va a caccia della finale contro uno tra Sinner e Paul. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo di Roma in programma oggi alle ore 15:30. Il tennista italiano che lunedì sarà almeno numero 8 del mondo, affronta lo spagnolo secondo giocatore della classifica ATP. In palio la finale contro uno tra Sinner e Paul, con il sogno di un derby italiano. 5 i precedenti nel circuito ATP, con Carlos in vantaggio 4-1. L’ultima sfida nella finale di Monte-Carlo con il successo dello spagnolo. Diretta TV in esclusiva su Rai 1 in chiaro e su Sky, e in streaming su Rai Play, Sky GO, NOW e Tennis TV.

A che ora gioca Musetti con Alcaraz agli Internazionali di Roma, orario e programma

La partita tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi giovedì 15 maggio alle ore 15:30. La sfida che mette in palio un posto in finale agli Internazionali d'Italia si giocherà sul Campo Centrale e sarà dunque la prima delle due semifinali di oggi.

Musetti-Alcaraz dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Musetti-Alcaraz in TV? La partita sarà trasmessa in chiaro, su Rai 1. In via eccezionale la TV di Stato trasmetterà sia questa semifinale in chiaro, che l'altra tra Sinner e Paul. Questo in quanto ci saranno in campo due giocatori italiani. La partita tra Musetti e lo spagnolo si potrà seguire anche su Sky per gli abbonati, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming gratis su Rai Play, oltre che su Sky GO, per gli abbonati Sky, oppure su NOW e Tennis TV. Tutti servizi a pagamento.

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Musetti e Alcaraz si sono già affrontati cinque volte in carriera, sei considerando anche la sfida nel Challenger di Trieste nel 2020 vinta dallo spagnolo. La prima vittoria nel circuito professionistico è stata di Lorenzo nella finale di Amburgo nel 2022, poi sono arrivate 4 affermazioni di Alcaraz, ultima quella nella finale di Monte-Carlo viziata anche da un infortunio di Musetti.