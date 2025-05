video suggerito

Sinner-Paul oggi in semifinale agli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in TV e streaming Sinner-Paul è la seconda semifinale degli Internazionali d'Italia di Roma. In palio la finale contro Alcaraz o Musetti. Tutto quello che c'è da sapere su orario e diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner giocherà contro Tommy Paul nella semifinale degli Internazionali d'Italia in programma oggi non prima delle 20:30 sul Campo Centrale del Foro Italico. Il tennista numero uno al mondo dopo la vittoria in scioltezza contro Ruud affronterà il 12° giocatore del ranking, che dopo la vittoria con Hurkacz in caso di bis potrebbe entrare in top ten. In palio c'è la finale del torneo di Roma, contro il vincente di Alcaraz e Musetti. 4 i precedenti tra Sinner e Paul, con 3 successi del primo. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Sinner-Paul in diretta TV in chiaro su Rai 1, oltre che su Sky con trasmissione in streaming gratis su Rai Play, oltre che su Sky GO, NOW e Tennis TV.

A che ora gioca Sinner con Paul agli Internazionali di Roma, orario e programma

La partita tra Sinner e Tommy Paul è in programma oggi venerdì 16 maggio non prima delle ore 20:30 sul Campo Centrale del Foro Italico. La seconda semifinale potrebbe slittare solo in caso di prolungamenti delle sfide in programma in precedenza: alle 13:30 giocheranno Errani-Paolini in doppio, alle 15:30 ci sarà Musetti-Alcaraz e poi alle 19 spazio ad un doppio femminile.

Sinner-Paul, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Paul in TV in chiaro? La partita valida per la semifinale di Roma si potrà vedere su Rai 1 senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Possibile anche seguire il confronto su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per la diretta streaming, sarà in chiaro su Rai Play su dispositivi portatili e computer. Diretta anche su Sky GO, per gli abbonati Sky, NOW E Tennis TV, servizi a pagamento.

I precedenti tra Sinner e Paul

Jannik Sinner e Tommy Paul si affrontano per la quinta volta in carriera. Nei quattro precedenti ci sono tre vittorie da parte del tennista italiano e una da parte del giocatore americano. La prima sfida risale 2022, con Jannik che vinse in tre set a Madrid. Lo stesso anno successo dello statunitense sull’erba di Eastbourne. Nel 2023 vittoria per l’azzurro in semifinale nel Masters 1000 Canada, vino al successo della scorsa annata agli US Open, preludio poi al successo nello Slam americano.