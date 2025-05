Tommy Paul sfiderà Sinner: “Mi hanno pignorato l’auto per 2 rate non pagate”. Ma è multimilionario

video suggerito

Tommy Paul per il secondo anno consecutivo si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Il tennista americano, giocatore di buonissimo livello, a Roma si trova bene, pure per motivi calcistici, essendo un tifoso della Lazio e al Foro trova tanti simpatizzanti. Tommy Paul oggi sfiderà nelle semifinali di Roma Jannik Sinner. Un torneo che gli sta dando grandi soddisfazioni, anche se questa settimana non era iniziata bene. Perché negli Stati Uniti gli è stata pignorata l'auto.

Paul in semifinale agli Internazionali di Roma

Stesso posto, stessa città, clamorosamente stesso cammino. Battendo di nuovo Hurkacz ai quarti Tommy Paul è tornato in semifinale agli Internazionali d'Italia. Un bel traguardo, che gli vale anche tanti punti per la classifica ATP. Ma pure tanti soldi, oltre 290 mila euro. Soldi che, all'apparenza, sono serviti al giocatore americano che in conferenza stampa ha spiegato che mentre era nella Capitale ha ricevuto cattive notizie da casa, dalla Florida, dove gli è stata pignorata l'auto.

Questa è la vettura che guida Tommy Paul, una F-150, una Ford.

Con l'auto pignorata, e poi recuperata: "Ho dovuto faticare per riaverla"

Questo il suo malinconico racconto: "In campo è andato tutto abbastanza bene. Fuori dal campo, invece, è stata una settimana un po' stressante. Mi hanno pignorato l'auto. Ho saltato un paio di pagamenti e mi hanno preso l'auto da casa questa settimana. Ho faticato per riprendermela. Chi mi conosce sa che è il mio tesoro, e ho faticato davvero tanto per riaverlo indietro". Poi gli è stato chiesto quanto ha dovuto sborsare per riaverla: "Il mio allenatore andrà a ritirarla, ho sborsato mille dollari. Sono emozionato di riavere la F-150 (una Ford ndr.)". Tra le risate ha detto: "Ho dovuto vincere un paio di partite per poterla ripagare".

Il tennista americano a bordo, anzi, al volante della sua vettura.

Chi è Tommy Paul, l'avversario di Sinner nelle semifinali degli Internazionali d'Italia

Sorrideva davvero Paul dicendo che aveva avuto bisogno di qualche successo per ripagare la sua Ford, perché di soli premi ha incassato oltre 10 milioni di euro nella sua splendida carriera. Ha vinto 4 titoli ATP – due volte Stoccolma, ma anche Dallas e soprattutto il Queen's – tre le finali perse. Ma Paul è stato numero 9 della classifica mondiale, lo scorso gennaio, e a livello Slam si è tolto delle soddisfazioni raggiungendo le semifinali agli Australian Open e i quarti a Wimbledon, ha vinto pure la Laver Cup con il Team World. Ora la sfida a Sinner.