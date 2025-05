video suggerito

Sinner devastante, trasforma la partita con Ruud in un allenamento: Jannik in semifinale a Roma Jannik Sinner vola in semifinale a Roma, grazie ad una prestazione eccezionale contro Casper Ruud battuto 6-0, 6-1. Ora affronterà Tommy Paul.

A cura di Marco Beltrami

Devastante Sinner. Prova di forza eccezionale di Jannik contro Casper Ruud nei quarti di finale del torneo di Roma. Il numero uno al mondo si è ancora una volta confermato tale, sfoderando una crescita esponenziale rispetto ai match precedenti. Si è rivisto il Sinner a tratti dominante del pre-sospensione, con il numero 7 mai capace di metterlo in difficoltà. Una prova di forza totale e plateale da parte del campione italiano che ora se la vedrà con Paul in semifinale.

Impressionante Sinner nel primo set, Ruud dominato

Impressionante il primo set giocato da Sinner, letteralmente dominante. I numeri sono emblematici: striscia iniziale di 12 punti a 1, diventati poi 16-2, e 6-0 in 28 minuti con un totale finale di 25 punti a 7. Imbarazzante il divario in campo, con il povero Ruud che ha provato a contrastare senza mai riuscirci la potenza lineare di Jannik. Basti pensare che il norvegese ha anche provato a forzare il servizio, andando incontro in due occasioni a doppi falli, proprio per provare ad uscire dal rischio di una risposta fulminante. Un set perfetto quello del numero uno al mondo.

Ruud vince un game ed esulta: è la fotografia della partita di Sinner

Nessun stravolgimento del copione del match nel secondo set, con uno Jannik più intento a provare soluzioni alternative e Ruud leggermente cresciuto. La fotografia del match è arrivata nel terzo game, quando Casper dopo aver vinto il primo game della sua partita ha esultato simpaticamente, come se avesse vinto un set, ricevendo l'ovazione del pubblico. Quel pubblico che lo ha sempre apprezzato, non dimenticando il suo supporto proprio a Sinner. Una consolazione per Ruud che oggi ha trovato di fronte una montagna impossibile da scalare.

Sinner affronterà Paul nella semifinale di Roma

Sinner affronterà Paul nella semifinale in programma venerdì 16 maggio. 3-1 il bilancio dei precedenti a favore dell’italiano, che ha perso solo una volta con l’attuale numero 12 del mondo, sull’erba nel 2022. L’ultima vittoria è arrivata agli US Open della scorsa stagione. Un ricordo che evoca pensieri dolcissimi per Jannik.