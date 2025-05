video suggerito

Quando gioca Musetti contro Alcaraz agli Internazionali di Roma, data e orario del prossimo incontro La prossima partita di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia sarà contro Carlos Alcaraz, una semifinale attesissima. Tutte le informazioni su data e orario del match a Roma.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti sta giocando in modo divino. A Roma non ha perso nemmeno un set e si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d'Italia dopo una meravigliosa vittoria contro Zverev. Ora viene il bello, e si alza pure l'asticella. Perché Musetti, che spera di incontrare pure lui Papa Leone XIV, affronterà in semifinale venerdì 16 maggio Carlos Alcaraz. L'incontro sarà in programma sul Campo Centrale del Foro Italico con ogni probabilità alle ore 15. Non ci sarà la diretta in chiaro su Rai 2. Diretta in esclusiva solo per gli abbonati di Sky. Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW. Chi vincerà si qualificherà per la finale in programma domenica 18 maggio contro uno tra Sinner, Ruud, Paul e Hurkacz.

Musetti in semifinali agli Internazionali di Roma: data e orario del match contro Alcaraz

L'orario di Musetti-Alcaraz non è stato ancora definito. Ma è altamente probabile che l'azzurro e lo spagnolo, che si sono sfidati recentemente nella finale del torneo di Monte Carlo, quando vinse Alcaraz in tre set. La semifinale si giocherà certamente venerdì 16 maggio. L'orario d'inizio sarà probabilmente le 15, l'alternativa è rappresentata delle ore 19.

Chi è Carlos Alcaraz, il prossimo avversario di Musetti agli Internazionali d'Italia

Carlos Alcaraz, il rivale in semifinale di Musetti a Roma, non ha bisogno di presentazione. Innanzitutto è il grande rivale di Sinner, ha vinto quattro titoli Slam e sulla terra battuta ha vinto tutti i tornei principali, a 22 anni, tranne Roma, che è il suo tabù. I precedenti sono cinque, il bilancio è 4-1 per Alcaraz.

Dove vedere in TV e streaming Musetti-Alcaraz all'ATP Roma

La partita tra Musetti e Alcaraz molto probabilmente non si potrà seguire in TV in diretta in chiaro su Rai 2, perché se vincerà Sinner con Ruud sarà quello di Jannik a finire sulla televisione di Stato. Dunque si attenderà il risultato di Sinner-Ruud per capire se Musetti-Alcaraz sarà pure in chiaro. In ogni caso diretta su Sky, canale 201. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.