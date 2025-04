video suggerito

Lorenzo Musetti cede di schianto, a Montecarlo trionfa Carlos Alcaraz in 3 set: 6-3, 1-6, 0-6 Carlos Alcaraz ha fatto suo l'ATP Montecarlo battendo in finale Lorenzo Musetti in tre set. Primo a favore dell'azzurro per 6-3, poi i problemi fisici hanno dato via libera all'assolo dello spagnolo che si è imposto di rimonta con il secondo set vinto 1-6 e il terzo decisivo per 0-6.

A cura di Alessio Pediglieri

Lorenzo Musetti ha cullato la vittoria a Montecarlo per un solo set quando ha messo in campo il suo miglior tennis contro Carlos Alcaraz, riuscendo a prendersi meritatamente un parziale di 6-3. Poi per l'azzurro è subentrata la fatica e i problemi fisici che lo hanno costretto a cedere di schianto. Il risultato finale è stato impietoso: 6-3, 1-6, 0-6 a favore dello spagnolo

Già nel secondo set Musetti non è più riuscito a rispondere allo spagnolo che ha ben presto preso il largo imponendosi 1-6 e trascinando la finale al terzo set dove poi ha chiuso i conti senza che Musetti riuscisse a porre resistenza alcuna. L'italiano ha accusato un fastidio alla coscia destra, costretto anche a ricorrere al fisioterapista, prima di concludere la finale nel peggiore dei modi: con un ingiusto 0-6 da parte di Carlos Alcaraz.

I problemi di Musetti, inutile l'intervento del fisioterapista

Resta in bocca tanta amarezza perché Lorenzo Musetti non ha potuto giocarsi le sue carte sino in fondo, afflitto da problemi fisici subito dopo la conclusione del primo set. Ha iniziato ad accusare un problema muscolare alla coscia destra all’inizio del terzo parziale e da quel momento è uscito letteralmente dal gioco. L'azzurro non è riuscito più a correre permettendo ad Alcaraz di imperversare e rimontare nel modo più facile. Inutile anche l’intervento del fisioterapista nel corso dell'ultimo set per capire se ci fossero margini di recupero. Ma il problema è rimasto ed ora si dovrà capire anche l'entità dell'infortunio, che gli farà sicuramente saltare Barcellona. Per quanto riguarda il discorso sulla situazione nel ranking dopo la finale di Montecarlo, dopo aver perso la finale, Musetti sarà n.11 del mondo, mentre Alcaraz sale al n.2 con il sorpasso su Zverev ma sempre dietro al nostro Jannik Sinner.