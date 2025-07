Sinner-Vukic a Wimbledon in diretta: Jannik in campo per il secondo turno

Jannik Sinner torna in campo oggi a Wimbledon per la partita di secondo turno contro Aleksandar Vukic, tennista australiano numero 93 della classifica ATP. Due i precedenti e due vittorie per Jannik, che è reduce da un primo tempo agevole con Luca Nardi, battuto all'esordio tre set a zero. L'orario d'inizio non è garantito perché Sinner-Vukic è la terza partita sul centrale e approssimativamente non prima delle 18. La partita si potrà seguire in diretta TV solo su Sky che la trasmetterà sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky GO e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

4 minuti fa 18:20 Swiatek ancora in campo: a che ora gioca Sinner Difficile capire quando giocherà Jannik Sinner contro Vukic. Perché Swaitek ha perso il primo set con l'americana McNally, 7-5, ed ora è in corso il secondo set. Dovesse imporsi la polacca nella seconda partita il programma si protrarrebbe. A cura di Alessio Morra 14 minuti fa 18:10 Il tabellone di Sinner e il prossimo avversario Jannik Sinner tornerà in campo, in caso di vittoria sabato per il terzo turno, e in ogni caso sarà favoritissimo. In pasto avrà un ‘terraiolo' doc tra lo spagnolo Pedro Martinez e l'argentino Mariano Navone. A cura di Alessio Morra 24 minuti fa 18:00 I precedenti tra Sinner e Vukic Due partite e due vittorie per Sinner che non ha perso nemmeno un set contro Vukic nelle due sfide giocate una nel 2021 e l'altra nel 2022. Jannik si impose 6-2 6-4 sul cemento di Melbourne (torneo 250 giocato a gennaio 2021) e poi 6-2 6-3 a Sofia (indoor 2022). A cura di Alessio Morra 34 minuti fa 17:50 A che ora gioca Sinner contro Vukic: l'orario Jannik Sinner e Alekxsandar Vukic sono stati programmati sul Campo Centrale, il loro però è il terzo incontro dopo Djokovic-Evans, Novak ha vinto 3 set a 0, e Swiatek-McNally. Bisognerà attendere ancora un po' per vedere Jannik in campo. A cura di Alessio Morra 50 minuti fa 17:35 Chi è Vukic, l'avversario di Sinner Aleksandar Vukic è un tennista australiano di medio – basso livello. Australiano di nascita e passaporto, nato da genitori montenegrini, trasferitisi dall'altra parte del mondo in seguito alla Guerra della Jugoslavia. Nessun titolo vinto, una sola finale ATP e 46 come miglior classifica. Classe 1996, Vukic non ha mai raggiunto gli ottavi a livello Slam. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 17:20 Dove vedere Sinner-Vukic in tv oggi a Wimbledon Jannik Sinner e Alekxander Vukic scenderanno in campo nel tardo pomeriggio a Wimbledon. L'incontro di secondo turno si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sul canale 203 (Sky Sport Tennis), telecronaca di Elena Pero e Stefano Pescosolido. Partita dunque visibile solo agli abbonati e non in chiaro. Streaming con NOW e Sky GO. A cura di Alessio Morra