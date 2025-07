Sinner-Vukic oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

video suggerito

Sinner-Vukic è la partita del secondo turno del torneo di Wimbledon in programma oggi non prima delle 18. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon per la seconda partita contro Aleksandar Vukic. Dopo la vittoria nel derby contro Nardi, il numero uno al mondo se la vedrà oggi, non prima delle ore 18, con l’australiano numero 93 del ranking. Si gioca sul campo centrale, con in palio il terzo turno, contro uno tra Martinez e Navone. Due i precedenti tra Sinner e Vukic, entrambi vinti da Jannik. Diretta TV esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

A che ora gioca oggi Sinner contro Vukic a Wimbledon: orario e programma

Jannik Sinner giocherà oggi, giovedì 3 luglio, contro Vukic non prima delle ore 18. La partita è in programma sul Centre Court, ovvero il campo centrale di Wimbledon. Due le sfide in programma prima: quella tra Evans e Djokovic, a partire dalle 14:30, e quella tra Swiatek e McNally. Se dovessero protrarsi più del previsto, l’incontro tra Sinner e Vukic potrebbe iniziare con un leggero ritardo.

Sinner-Vukic, dove vederla in TV e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Aleksandar Vukic sarà trasmesso in diretta televisiva, in esclusiva per gli abbonati, sui canali Sky: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Nessuna possibilità di guardare la partita in chiaro. L’emittente satellitare seguirà integralmente il torneo di Wimbledon, arricchendo la copertura anche attraverso Sky Sport Arena (canale 204) e i canali Sky Sport dal 251 al 256, oltre a Sky Sport 4K (canale 213 su decoder Sky Q) e Sky Sport Mix (canale 211), che trasmetterà Diretta Wimbledon. Per quanto riguarda la diretta streaming, gli utenti Sky potranno seguirla tramite Sky Go. In alternativa, sempre con un abbonamento, sarà possibile guardare la partita anche su NOW.

Sinner-Vukic, i precedenti

Jannik Sinner conosce bene il suo prossimo avversario a Wimbledon. Il tennista numero uno al mondo ha già affrontato Aleksandar Vukic in due occasioni. Il primo precedente risale al 2021, con Jannik che si impose sul cemento di Melbourne in due set. L’ultima sfida nel 2022 a Sofia, sempre sul cemento, con Sinner vincente ancora in due set. Il 28enne australiano attualmente occupa la posizione numero 93 del ranking mondiale, ma in passato è stato anche 48.