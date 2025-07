video suggerito

Quando gioca Sinner contro Vukic a Wimbledon, data e orario del prossimo incontro Jannik Sinner tornerà in campo a Wimbledon per il match di secondo turno giovedì 3 luglio, lo farà contro Vukic. Tutto quello che c’è da sapere sul match in programma probabilmente sul campo centrale. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha superato brillantemente il primo turno del torneo di Wimbledon,battendo tre set a zero Luca Nardi, e tornerà in campo giovedì 3 luglio per il match dei trentaduesimi di finale. Sinner affronterà, presumibilmente sul campo centrale, l'australiano Vukic, numero 93 della classifica ATP. Jannik è favoritissimo. Due i confronti diretti, vinti entrambi dall'italiano. Chi passerà affronterà, poi, al terzo turno Martinez o Navone, due terraioli. Sinner-Vukic si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che detiene in esclusiva i diritti di Wimbledon. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Tutto quello che c'è da sapere sul match.

Sinner-Vukic a Wimbledon, quando si gioca e a che ora

Sinner scenderà in campo contro Vukic giovedì 3 luglio. Non è ancora stato reso noto né il campo, sarà quasi certamente il centrale dell'All England Club, né l'orario. In ogni caso si partirà dalle ore 14:30, poi bisognerà capire se Sinner-Vukic sarà primo, secondo o terzo match di giornata.

Vukic, chi è l'avversario di Sinner a Wimbledon, i precedenti

Aleksandar Vukic non è e non è mai stato un tennista di buon livello. Certamente è nella top 100, ma a 29 anni è il numero 93 della classifica ATP. Poco talento, tanta forza. Australiano di origini montenegrine, ha disputato una sola finale a livello ATP in carriera (a Dallas contro Fritz, nel 2022, la perse). Solo una volta ha raggiunto il terzo turno a livello Slam, proprio in casa agli Australian Open. Due precedenti con Sinner e due sconfitte per Vukic: a Melbourne 1 (2021) e Sofia (2022).

Dove vedere Sinner-Vukic in TV e streaming a Wimbledon

Dove vedere Sinner-Vukic in TV? La partita del secondo turno del torneo di Wimbledon si potrà seguire in diretta TV solo su Sky. La seconda partita della campagna londinese di Sinner non si potrà seguire in chiaro. Solo per abbonati Sky, così come lo streaming che si potrà seguire con Sky Go o NOW. Il canale di Sinner-Vukic dovrebbe essere il 201 (Sky Sport Uno).